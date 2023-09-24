Економіка

15:21 24.09.2023

"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

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"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

Державна "Укрзалізниця" (УЗ) запускає корпоративну систему медичного обслуговування "Лікарняна каса" на базі громадської організації "Лікарняна каса Львівської залізниці", у якій повністю компенсуватиме членські внески за працівників, ідеться в повідомленні компанії на її сайті.

"Від початку повномасштабного вторгнення більшість страхових компаній фактично відмовляли у здійсненні страхового захисту та зупиняли страхові виплати працівникам залізниці, в той час як "Лікарняна каса Львівської залізниці" продовжувала виконувати свої зобов'язання", - зазначила УЗ.

Голова правління компанії Євген Лященко зазначив, що членські внески, які зніматимуть із заробітної плати, будуть на 100% компенсовані "Укрзалізницею".

"Таким чином, ми фактично збільшуємо рівень підтримки працівників", - заявив керівник УЗ.

Уточнюється, що "Лікарняна каса" є громадською організацією, яка не приносить прибутку, а її головна мета - надавати медичну допомогу залізничникам та їхнім сім'ям, оплачуючи витрати на лікарські послуги.

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників Олексій Семерунь, чиї слова наведені в релізі, також підтримав цю ідею, зазначивши, що страхові компанії сьогодні не можуть гарантувати вчасну і максимальну медичну допомогу для працівників УЗ.

Згідно з даними Opendatabot, чистий дохід ГО "Лікарняна каса Львівської залізниці" у 2022 році становив 33,11 млн грн, активи - 41,61 млн грн, зобов'язання - 1,02 млн грн. У ГО є п'ять філій у країні.

Теги: #страхування #укрзалізниця

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