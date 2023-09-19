За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив у понад 16 млрд грн антикорупційний та економічний ефект цифровізації за минулі два роки.

"Ми створили і запустили дієву актикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становить понад 16 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також зазначив, що уряд шляхом дерегулювання знімає бюрократичні бар'єри, а також переглядає тисячі дозволів, ліцензій і довідок. "Частину буде повністю скасовано, частину - спрощено, частину - переведено в цифру", - сказав він.