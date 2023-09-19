Економіка

13:56 19.09.2023

За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

1 хв читати
За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив у понад 16 млрд грн антикорупційний та економічний ефект цифровізації за минулі два роки.

"Ми створили і запустили дієву актикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становить понад 16 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також зазначив, що уряд шляхом дерегулювання знімає бюрократичні бар'єри, а також переглядає тисячі дозволів, ліцензій і довідок. "Частину буде повністю скасовано, частину - спрощено, частину - переведено в цифру", - сказав він.

Теги: #шмигаль #цифровізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 19.09.2023
Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

12:02 15.09.2023
Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 - Шмигаль

Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 - Шмигаль

10:24 15.09.2023
Завдання місцевої влади - ефективно використовувати надані урядом кошти на відновлення регіонів - Шмигаль

Завдання місцевої влади - ефективно використовувати надані урядом кошти на відновлення регіонів - Шмигаль

17:03 12.09.2023
Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

14:55 12.09.2023
Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

13:18 09.09.2023
Шмигаль обговорив з главою МЗС Японії інтерес бізнесу у співпраці з Україною

Шмигаль обговорив з главою МЗС Японії інтерес бізнесу у співпраці з Україною

16:54 07.09.2023
Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

22:20 06.09.2023
Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

16:49 06.09.2023
Шмигаль обговорив із Блінкеном посилення співпраці з американським бізнесом

Шмигаль обговорив із Блінкеном посилення співпраці з американським бізнесом

16:04 06.09.2023
Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

ОСТАННЄ

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

В Україні залишаються знеструмленими 406 населених пунктів, у понеділок продовжилися обмеження ВДЕ-генерації - "Укренерго"

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

"Київтеплоенерго" відремонтувало тепломережу на Оболонському проспекті

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 38 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів - прем'єр-міністр

У межах "єВідновлення" компенсуватимуть ремонти, зроблені власним коштом - Олена Шуляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА