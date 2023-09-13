ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі

"ДТЕК Енерго" планує імпортувати близько 210 тис. тонн вугілля з Польщі для надійнішого проходження тепловою генерацією осінньо-зимового періоду, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

У межах контракту на імпорт палива досягнуто домовленості про постачання енергетичного вугілля впродовж усього опалювального сезону, починаючи з вересня 2023 року і до березня 2024 року.

Як зазначили в компанії, перші партії вугілля очікуються вже цього тижня.

"В умовах війни, непрогнозованих дій ворога та підвищеного навантаження, що їх зазнають теплоелектростанції компанії останніми місяцями, додаткові обсяги імпортного палива нададуть змогу "підстрахувати" й надати додатковий запас міцності для стійкішого проходження тепловою генерацією найближчого опалювального сезону", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого процитований у пресрелізі.

Як повідомлялося, ТЕС "ДТЕК Енерго" за останні чотири місяці наростили відпуск е/е на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зі свого боку, в серпні, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше е/е, ніж у серпні 2022 року.

Загалом за вісім місяців цього року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" відпустили майже 9,9 млрд кВт-год е/е, що еквівалентно середньому споживанню близько 3,3 млн сімей протягом року.