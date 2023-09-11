Економіка

18:41 11.09.2023

"Київтеплоенерго" хоче відремонтувати до початку опалювального сезону насосну станцію подачі тепла на Оболонь і Мінський масив

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"Київтеплоенерго" хоче відремонтувати до початку опалювального сезону насосну станцію подачі тепла на Оболонь і Мінський масив

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" ("КТЕ") планує завершити до початку опалювального сезону ремонт на одній із насосних станцій, що є ключовою ланкою в забезпеченні теплопостачання Оболоні та Мінського масиву.

"Вона забезпечує зниження тиску в зворотному та подавальному трубопроводах теплових магістралей, що пролягають від двох великих теплоджерел енергокомплексу столиці", - повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

Як поінформували в "Київтеплоенерго", станцію обладнано чотирма потужними мережевими насосами, кожен з яких прокачує 2500 тонн теплоносія на годину і підтримує необхідний тиск у трубопроводах.

При цьому зазначається, що обладнання насосної станції працює вже майже 40 років і потребує ремонту. Станція працює постійно, і лише два тижні міжопалювального сезону мають енергетики для її відновлення та ремонту. У 2023 році на станції змінюють запірну арматуру на подавальному трубопроводі у вигляді двох засувок діаметром 900 мм.

"Замість старих встановлюють сучасні засувки європейського зразка. Вони покращать здатність станції оперативно перемикати або відключати постачання теплоносія в разі аварійних ситуацій. Усі ремонтні роботи працівники "Київтеплоенерго" виконують власними силами", - зазначили в компанії.

У компанії пояснили, що ремонт запірної арматури на насосній станції позитивно вплине на надійність теплопостачання для клієнтів Оболонського району - це 766 житлових будинків, 93 навчальних заклади, 14 лікарень і понад тисяча відомств.

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/975

Теги: #ремонт #енергетика #київтеплоенерго #кте

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