Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 вересня 2023 року становили $40,387 млрд, знизившись у серпні на $1,351 млрд, повідомив Національний банк у середу.

"У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - зазначив центробанк.

Він уточнив, що в серпні відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,454 млрд, тоді як викупив до резервів лише $4,5 млн.

Одночасно на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,664 млрд, зокрема $1,633 млрд - макрофінансова допомога від ЄС і $21,9 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Окрім того, уряд України виплатив за обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті $306,5 млн, з яких $169,1 млн - боргу перед Світовим банком, $63,7 млн - за обслуговування й погашення валютних ОВДП, решта - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,6 млн.

Нарешті, у серпні в результаті переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $120,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - зазначив НБУ.

Згідно з даними на сайті центробанку, чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в серпні скоротилися на $1,096 млрд, або на 3,8% - до $27,858 млрд.

Загалом із початку цього року міжнародні резерви України зросли на $11,893 млрд, або на 41,7%, тоді як ЧМР - на $9,536 млрд, або на 52,0%.