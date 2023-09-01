Економіка

16:58 01.09.2023

Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української агропродукції до країн Європи - Шмигаль

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Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української агропродукції до країн Європи - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас питання експорту української аграрної продукції до країн Європи.

"Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української аграрної продукції до країн Європи. А також на співпрацю в розвитку логістики, зокрема через проєкт Rail Baltica, який покращить доступ українській продукції до балтійських портів", - написав Шмигаль у фейсбуці.

Сторони також обговорили підтримку євроатлантичної інтеграції України та допомогу зброєю.

"Для нас дуже важлива підтримка Естонією Формули миру президента України, посилення санкцій проти Росії та створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії. Координуємо нашу роботу з партнерами й працюємо задля безпеки в усій Європі", - підсумував Шмигаль.

Теги: #україна #естонія #агропродукція

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