Борошномели скаржаться на низьку якість пшениці врожаю-2023 - аналітики

Українські борошномели дедалі частіше повідомляють про низьку якість пшениці нового врожаю, в окремих регіонах сумарна частка пшениці 2-го та 3-го класу не перевищить 10% загального виробництва, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, більшість переробників під час спілкування з експертами агентства зауважили, що переважно надходять пропозиції пшениці з низьким вмістом білка - до 11%, незначна частка - на рівні 11-12% і лише поодинокі пропозиції з вмістом білка на рівні 13%.

"Деякі переробники прогнозують, що в окремих регіонах країни сумарна частка пшениці 2-го і 3-го класу поточного року не перевищить 10% загального виробництва", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, ситуація, що склалася з якістю пшениці, надає суттєву підтримку цінам. Цього тижня більшість українських борошномелів продовжували поступово підвищувати закупівельні ціни на продовольчу пшеницю.

Станом на 23 серпня ціни попиту на пшеницю 2-го і 3-го класу фіксують найчастіше в межах 5700-6700 грн/тонна та 5500-6500 грн/тонна СРТ відповідно, що вище за показники кінця минулого тижня на 100-200 грн/тонна, проте більшість покупців підвищувала найчастіше мінімальні та наближені до них ціни, пояснили експерти.

Аграрії і далі стримують продаж якісних зернових, що надає додаткову підтримку цінам, резюмували в "АПК-Інформ".

Як повідомлялося, Україна вже зібрала 27 млн тонн пшениці з рекордними показниками врожайності, але аналітики звертають увагу, що через погодні умови 60% урожаю продаватимуть як фураж, що вдвічі більше за минулорічний показник.

Джерело: https://www.apk-inform.com/uk/news/1535986