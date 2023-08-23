Економіка

11:56 23.08.2023

Міненерго і MAG співпрацюватимуть у розмінуванні енергетичної інфраструктури

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Міненерго і MAG співпрацюватимуть у розмінуванні енергетичної інфраструктури

Міністерство енергетики України та філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group (MAG) домовилися про співпрацю з розмінування енергетичних об'єктів і прилеглих до них територій.

Згідно з повідомленням Міненерго в телеграм-каналі у вівторок, відповідний меморандум у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та державного секретаря з питань енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков і директор філії MAG Джон Канліфф.

Зазначається, що меморандум передбачає співпрацю у створенні умов для безпечного відновлення української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення від вибухонебезпечних предметів споруд об'єктів, їхніх майданчиків, прилеглих до них територій.

Також MAG, зокрема, надаватиме технічну допомогу та консультативну підтримку в проведенні заходів з інформування про мінну небезпеку.

"На жаль, відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях. Багато українських енергокомпаній готові самі вчити своїх фахівців, закуповувати обладнання для пришвидшення розмінування. І ми дякуємо MAG за готовність надати таку допомогу", - зазначив Галущенко.

Як повідомлялося з посиланням на Гранта Шаппса, уряд Великої Британії виділить £190 млн Urenco на збільшення виробництва урану "з метою позбавити Росію джерела доходів від торгівлі ураном".

 

Теги: #енергетика #міненерго #розмінування #mag

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