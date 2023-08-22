Економіка

11:06 22.08.2023

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

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Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Уряд і Міністерство фінансів у рамках виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) розробили й надіслали йому Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дорожню карту вже направлено до МВФ, і з МВФ проводять системні регулярні технічні місії з напрацювання напрямів реформування", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету уточнив, що Стратегія, яка синхронізується з процесом євроінтеграції, стосується всього періоду до 2030 року, але є частина заходів, які можна вже наразі реалізовувати, до перемоги у війні, а є частина, яку можна буде здійснити вже тільки в післявоєнний період.

"Диджиталізація податкової та ризик-орієнтований підхід у її роботі - це те, що має реалізовуватися і реалізується вже наразі, не чекаючи завершення воєнних дій", - наголосив, зокрема, Гетманцев.

За його словами, у цьому напрямі вже є певні успіхи: значно розширено функціонал електронного кабінету платника, податкова здійснює попереднє заповнення декларацій фізичних осіб, яким скористалося понад 100 тис. платників, запущено новий контакт-центр і готовий до запуску мобільний застосунок, розробляють програмне забезпечення для е-аудиту та е-акцизу.

Говорячи про Дорожню карту Нацстратегії, голова комітету повідомив, що вона передбачає зміни в оподаткуванні праці та доходів фізичних осіб, упровадження заходів із протидії розмиванню бази оподаткування відповідно до рекомендацій OECD, наближення податкового законодавства до законодавства ЄС, зокрема уніфікацію у сфері непрямого оподаткування - акцизний податок і податок на додану вартість.

Гетманцев додав, що передбачається також реформування оподаткування екологічним податком, тобто концентрація на оподаткуванні викидів CO2 замість того, щоб оподатковувати місцеві викиди, як це робиться на сьогодні.

"Також це реформування спрощеної системи оподаткування. Ми хотіли б за зразок взяти один із прикладів оподаткування малого бізнесу, який діє в ЄС. Ми розглядаємо наразі Польщу як ту модель, яка могла б працювати в Україні", - повідомив він.

Ідеться і про запровадження індивідуальних моделей, спрямованих на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб і малого та середнього бізнесу, зазначив голова комітету.

За його словами, окремий великий блок Національної стратегії доходів - те, що стосується податкового адміністрування. "І тут ми маємо сконцентруватися на впровадженні системи управління податковими ризиками. Тобто передбачаються зміни в організаційній системі самої Податкової служби: розширення департаментів, які займаються аналітикою, за рахунок звуження тих департаментів, які займаються суцільним контролем за здійсненням платниками їхньої діяльності", - пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що сама Національна стратегія доходів має бути вже в жовтні.

Голова комітету уточнив, що публічно пропонував так званій команді податкової реформи "10-10-10" долучитися до роботи над стратегією, щоб перевести дискусію з площини постів, інтерв'ю". "Однак я не чув про долучення до розробки стратегії нікого з економічного блоку ОП", - констатував Гетманцев.

Теги: #мвф #гетманцев

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