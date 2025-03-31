Україна зобов'язується скасувати "правки Лозового" та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025 р. – оновлений Меморандум з МВФ

Україна зобов'язується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які нададуть повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) керувати запитами про екстрадицію, а також скасують обов’язкове закриття досудового розслідування через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру (так звані "правки Лозового") до кінця липня 2025 року.

"З метою посилення ефективності розслідування корупційних злочинів будуть внесені подальші зміни до Кримінально-процесуального кодексу, зокрема надання Генеральному прокурору можливості делегувати САП управління запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу у зв’язку з розслідуваннями корупції, скасування обов’язкового закриття досудового розслідування через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру", - йдеться в оновленому за результатом сьомого перегляду Програми розширеного фінансування EFF для України документі, оприлюдненому на сайті фінансової організації.

Також, згідно документу, з метою оперативного та всебічного розслідування кримінальних правопорушень та захисту прав сторін у кримінальному провадженні після закінчення строків і клопотання обвинуваченого або потерпілих сторін буде надано можливість слідчому судді своєчасно змусити прокурорів прийняти рішення про досудове розслідування (або закрити провадження, або завершити досудове розслідування, або відхилити рух по справі).

Структурним маяком цих зобов'язань був кінець грудня 2024 року. Оскільки ці зміни не було внесено до законодавства, оновленим документом пропонується пролонгувати їх до кінця липня 2025 року.

Також до кінця липня 2025 року, згідно з документом, продовжується виконання зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Структурним орієнтиром для аудиту був лютий 2025 року, але зобов'язання не було виконано.

"Аудитори продовжують збирати та оцінювати інформацію та добре співпрацюють з НАБУ та іншими відповідними зацікавленими сторонами. На основі аналізу, проведеного аудиторами, аудиторський звіт міститиме чіткі, аргументовані та доказові висновки, а також пріоритетні рекомендації щодо ефективності НАБУ та його операційної та інституційної незалежності", - наголошується в документі.

Крім того, серед зобов'язань, зазначених в оновлений версії меморандуму, – забезпечення НАБУ доступом до незалежних і компетентних судових експертів до кінця липня 2025 року.