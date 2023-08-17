Економіка

20:25 17.08.2023

ФДМ виставив на приватизацію Струтинський спиртозавод у Львівській області

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ФДМ виставив на приватизацію Струтинський спиртозавод у Львівській області

Фонд державного майна України (ФДМ) виставив на приватизацію Струтинський спиртозавод у Львівській області, повідомила пресслужба відомства.

"Спиртозаводи можна використовувати не лише для виробництва алкогольних напоїв. Крім харчових спиртів, ці підприємства виробляють також технічні спирти та біоетанол. Тому коло потенційних інвесторів набагато ширше – це і виробники автомобільного палива, і фармацевтичні компанії, і аграрні компанії, які зацікавлені в переробці власної продукції", - зазначило відомство у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, Струтинський спиртозавод розпочав свою діяльність 1906 року. Остання модернізація активу відбулася 2019 року. Підприємство виготовляє етиловий спирт і може виробляти 22 тис. л/добу.

На продаж виставлено 24 об'єкти нерухомості загальною площею 15,506 тис. кв. м, серед яких адмінбудівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні. На приватизацію також виставлено дев'ять транспортних засобів компанії та понад 600 од. обладнання.

Стартова ціна - 31,3 млн грн. Переможець аукціону також має погасити 31,3 млн грн боргів підприємства перед бюджетом і працівниками.

Аукціон призначено на 5 вересня.

У ФДМ нагадали, що спиртозаводи - одні з найпопулярніших активів малої приватизації. З вересня 2022 року ФДМУ продав 14 спиртозаводів і залучив 965 мільйонів до держбюджету – це понад 25% від усіх надходжень малої приватизації. В середньому вартість кожного об’єкта на аукціоні зростає втричі.

 

 

Теги: #приватизація #спиртзавод

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