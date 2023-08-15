Ефективність програми "єОселя" залежатиме від залучення постійних джерел фінансування - думка

Іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі, ефективність програми залежатиме від залучення постійних джерел фінансування, вважає перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

За словами експерта, загальні обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни у дев'ять разів менші, ніж за 12 місяців, що передували вторгненню. При цьому близько 100% нових кредитів було видано на придбання житла на вторинному ринку. За власними іпотечними програмами банки видали менше 250 іпотечних кредитів.

"Після старту програми "єОселя" вже було видано понад 2 тис. кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у вісім разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином, можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі", - зазначила вона.

Дмітрієва вважає, що ефективність програми "єОселя" після перезапуску з 1 серпня залежатиме від залучення постійних джерел фінансування, адже "фінансова аритмія", що спостерігалась від самого початку дії програми, не сприятиме зростанню попиту.

Експертка нагадала, що з січня до кінця травня через брак коштів реалізацію програми було призупинено. Станом на червень кредитування відновилося завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, однак залученого ресурсу може вистачити лише на 5-6 тис. кредитних угод, чого явно недостатньо для пожвавлення ринку.

Фахівець також розповіла про перспективи "єОселі" на первинному ринку - у житлових комплексах, що зводяться.

За даними "Укрфінжитло", станом на 14 серпня видано дев'ять кредитів на житло в споруджуваних будинках - п'ять Глобус Банк і чотири Sky Bank.

За словами Дмітрієвої, головна проблема того, що "єОселя" недостатньо активно працює на первинному ринку, полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі: лише 10% забудовників працюють за дозволеними схемами - фондами фінансування будівництва, купівлі-продажу майнових прав, цільовими облігаціями.

"Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за "єОселею", щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлено на паузу", - зазначила вона.

Олена Дмітрієва вважає, що розв'язати цю проблему може широке застосування норм закону № 2518 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, що будуть збудовані в майбутньому", ухваленого 15 серпня 2022 року, і постанови Кабміну №596 від 13 червня 2023 року, яка поширює дію закону на об'єкти будівництва, зведення яких розпочалося до набуття чинності цим законом. На її думку, запровадження спеціального майнового права та його реєстрації зроблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців - більш захищеними.

Експертка зазначила, що загалом попит на нерухомість у споруджуваних об'єктах становить 20-30% від рівня початку лютого 2022 року. Підтримати ринок зможе активізація "єОселі" саме на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов. Стимулювати ринок можуть також спільні іпотечні програми між банками та девелоперами, участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку. Зокрема, Глобус Банк уклав 11 партнерських програм із девелоперами; відновив акредитацію 26 об'єктів житлового будівництва в Києві, Львові, Вінниці, Київській області, Луцьку, Кам'янці-Подільському тощо. Видачу іпотечних кредитів відновлено банком у квітні 2023 року, станом на серпень 2023 року вже видано іпотечних кредитів на суму понад 50 млн грн.

За словами Дмітрієвої, у період до жовтня 2023 року за програмою "єОселя" заплановано видати до 30 іпотечних кредитів в об'єктах на стадії будівництва на суму до 100 млн грн у Києві, Одесі, Харкові, Вінниці, Луцьку, Кам'янці-Подільському (ЖК економ і комфорт-класу).

Фахівець вважає, що до кінця року розмір облікової ставки НБУ може знизитися, щонайменше, до 20%, що буде мотивувати комерційні банки не лише відновлювати власні іпотечні програми, а й зробити їх більш привабливими для потенційних клієнтів.

"Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом'якшення іпотечних умов. У разі якщо розмір облікової ставки буде знижено щонайменше ще на 2 п.п., то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5-5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоспроможності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості", - підсумувала Олена Дмітрієва.

До теперішнього часу банками-партнерами програми "єОселя" є Глобус Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Sky Bank. Станом на 14 серпня видано 2461 кредит на суму 3 млрд 444,5 млн грн. При цьому в об'єктах, що будуються, лише 7 кредитів.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня набули чинності ухвалені урядом зміни до постанови Кабінету Міністрів України №856. Подати заявку на участь у програмі тепер можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. "єОселя" під 7% орієнтована на первинний ринок нерухомості, щоб досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни.

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки - міністра економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

АТ "Комерційний банк "Глобус" (Глобус Банк) засновано 2007 року. Станом на серпень 2023 року його регіональна мережа налічує 31 відділення. 6 липня 2023 року банк відкрив відділення в Ужгороді.

Банку підтверджено кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні "uaAAA", а також рейтинг депозитів на рівні "ua2+" за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".

Пріоритетними напрямами діяльності банку є іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу тощо.