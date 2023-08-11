Економіка

16:39 11.08.2023

ФДМ передано в управління 25 держпідприємств системи НААН із земельним банком 100 тис. га

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ФДМ передано в управління 25 держпідприємств системи НААН із земельним банком 100 тис. га

Кабінет Міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна (ФДМ) 25 державних підприємств, якими раніше керувала Національна академія аграрних наук, із загальним земельним банком 100 тис. га.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, повідомила пресслужба ФДМ.

Згідно з повідомленням, загальна площа державних сільгоспземель, що перебувають в управлінні ФДМ, становила 370 тис. га. Після набуття чинності нещодавно ухваленого закону про запуск прозорої оренди державних сільгоспземель ФДМ планує виставити їх на відкриті аукціони на "Prozorro.Продажі". Перші аукціони мають відбутися 2024 року.

Серед інших підприємств, які Кабінет Міністрів передав до сфери управління, ДП "Нові технології дорожнього будівництва", ДП "Український метановий центр" тощо.

Крім того, уряд визначив ФДМ уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного об'єднання матеріально-технічних ресурсів "Укрпостачпрес", Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд", Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва "Украгропром".

Очікується передання в управління Фонду держмайна АТ "Національний фонд інвестицій".

Теги: #земля #фдм #наан

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