Економіка

18:46 09.08.2023

EU4Business виділив EUR3 млн грантів мікробізнесу через Приват, Ощад і банк "Львів"

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EU4Business виділив EUR3 млн грантів мікробізнесу через Приват, Ощад і банк "Львів"

Європейський Союз і Німеччина в рамках ініціативи EU4Business виділили EUR3 млн для надання грантів українському мікробізнесу, щоб підтримати відновлення підприємницької діяльності на територіях України, які постраждали від бойових дій та окупації, а також посилити стійкість мікробізнесу в інших регіонах країни під час війни, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з його релізом, у межах програми підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до EUR4 тис. на відновлення своєї господарської діяльності через три уповноважені банки: державні Ощадбанк і ПриватБанк, а також банк "Львів".

Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші невідкладні господарські витрати.

Повідомляється, що в програмі можуть узяти участь підприємства, які мають до дев'яти працівників і річний дохід до EUR2 млн, провадять діяльність за видами економічної діяльності, визначеними програмою мікрогрантів, мають позитивну кредитну історію, не мають заборгованості перед бюджетом і не отримували міжнародну технічну допомогу починаючи з 1 лютого 2022 року.

Відбір приблизно 750 учасників програми здійснюватиметься за результатами конкурсів для трьох рівних за кількістю учасників категорій підприємств. Зокрема, третину грантів планується виділити для областей, які найбільше постраждали від війни: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської (крім Києва), Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської. Для них прийом заявок здійснюватиметься з 8 серпня 2023 року до 21 серпня 2023 року.

Ще близько 250 грантів нададуть для деокупованих територій Донецької, Київської (крім Києва), Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей, приймання заявок розпочнеться 22 серпня 2023 року і закінчиться 4 вересня 2023 року.

Крім того, ще третину отримають підприємці з інших регіонів України, крім тимчасово окупованих - приймання заявок із 5 вересня 2023 року до 18 вересня 2023 року.

Як наголосили у відомстві, переможців кожної з конкурсних категорій визначатимуть в автоматичному режимі за рейтингом на підставі таких основних критеріїв: рівня шкоди від війни, потенціалу для відновлення та якості заходів із відновлення діяльності підприємства.

Згідно з повідомленням Мінфіну, для участі в конкурсі бізнесу потрібно заповнити заявку на порталі "Дія", де правильно зазначити інформацію про показники діяльності підприємства до війни та під час бойових дій. Також необхідно визначити чіткі напрями використання коштів мікрогранту, які не можуть змінюватися під час їх подальшого фінансування, після чого рейтингова система Фонду розвитку підприємництва автоматично розрахує рейтинг і визначить переможців конкурсів.

Теги: #бізнес #гранти #eu4business

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