НАЗК поновило статус "спонсорів війни" для п'яти грецьких перевізників нафти

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус п'яти грецьких компаній-перевізників у списку "Міжнародні спонсори війни" на підставі невиконання компаніями умов, погоджених під час переговорів про їхнє виключення зі списку, повідомила пресслужба бюро.

Йдеться про п'ять грецьких компаній, Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD, які не засудили публічно російську агресію.

"Нещодавно українська та грецька сторона розпочали переговори, на яких запропонували компаніям виконати такі умови: припинити практики вимкнення транспондерів, перевантаження з борту на борт, публічно засудити російську агресію. Проблема вимкнення транспондерів і перевалки з борту на борт була вирішена в 11-му пакеті санкцій Євросоюзу. Однак ці п'ять грецьких компаній-перевізників не виконали в зазначений термін вимогу публічно засудити російську агресію. Тому НАЗК відновило їхній статус у списку "Міжнародні спонсори війни", - повідомила пресслужба НАЗК.

П'ять грецьких компаній було внесено до списку "спонсорів війни" влітку 2022 року. На підставі даних застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic детективи розрахували, що грецькі судновласники вивезли з Росії третину обсягу нафти, що прямувала на експорт навесні минулого року - 19 млн т на $16 млрд.

За даними НАЗК, з цього обсягу в березні-травні 2022 року 31 танкер об'ємом 3,4 млн т перевезла TMS Tankers Ltd, 28 танкерів (2,68 млн т) Minerva Maritime (Minerva Marine Inc.), 22 танкери (1,43 млн т) Thenamaris Ships Management Inc., 11 танкерів (1,3 млн т) Delta Tankers Ltd, 12 танкерів (1,04 млн т) Dynacom Tankers Management Ltd.

У НАЗК нагадали, що список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності в ланцюжку поставок у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з РФ і, відповідно, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним із "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, яку використовують банки та страхові компанії для оцінки ризиків.