На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тисячі квартир у будинках, не старших за три роки, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя", повідомили в пресслужбі порталу ЛУН агентству "Інтерфакс-Україна".

У столиці в будинках до трьох років виставлено на продаж близько 1200 квартир, в Івано-Франківську - 200, в Одесі - 180, у Львові та Дніпрі - по 120.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З моменту її запуску 2022 року банки-партнери вже видали понад 3,1 млрд грн кредитів більш ніж 2,2 тис. учасникам, зокрема шістьом в об'єктах, що будуються.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Квартиру за програмою під 7% можна вибрати в будинку не старше трьох років (для 3% іпотеки було до 10 років) або який будує забудовник, акредитований банком-партнером.

"За всі роки існування іпотеки в Україні не було настільки вигідних умов на придбання житла. Відсоткова ставка в 7% плюс страхові платежі, навіть за умови розширення програми, відчутно менша за облікову ставку Нацбанку (22%) і менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%). Перекладаючи з мови грошей, можна сказати, що в рамках пільгової іпотеки уряд навіть доплачує вам, щоб ви могли придбати житло", - наводить пресслужба слова маркетинг-директора ЛУН Дениса Суділковського.

Однак пропозиція готового житла за розширеною програмою "єОселя" під 7% у рази менша, ніж для учасників "єОселя" під 3%.

За даними дослідження ЛУН, у столиці квартири в будівлях, зведених не більше трьох років тому, становлять 7% пропозиції, не більше десяти років - 22%. У Львові таких квартир віком до 3 років включно на вторинному ринку на сьогодні продається лише 2%, а ось із віком до 10 років - 10%. У Дніпрі - 1% і 11%, у Харкові - 1% і 11%, в Одесі - 0,4% і 9%, в Івано-Франківську - 2% і 9%, у Хмельницькому - 0,2% і 2% відповідно.

Як повідомлялося, у програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.