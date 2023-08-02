Економіка

18:33 02.08.2023

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

3 хв читати
На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тисячі квартир у будинках, не старших за три роки, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя", повідомили в пресслужбі порталу ЛУН агентству "Інтерфакс-Україна".

У столиці в будинках до трьох років виставлено на продаж близько 1200 квартир, в Івано-Франківську - 200, в Одесі - 180, у Львові та Дніпрі - по 120.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З моменту її запуску 2022 року банки-партнери вже видали понад 3,1 млрд грн кредитів більш ніж 2,2 тис. учасникам, зокрема шістьом в об'єктах, що будуються.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Квартиру за програмою під 7% можна вибрати в будинку не старше трьох років (для 3% іпотеки було до 10 років) або який будує забудовник, акредитований банком-партнером.

"За всі роки існування іпотеки в Україні не було настільки вигідних умов на придбання житла. Відсоткова ставка в 7% плюс страхові платежі, навіть за умови розширення програми, відчутно менша за облікову ставку Нацбанку (22%) і менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%). Перекладаючи з мови грошей, можна сказати, що в рамках пільгової іпотеки уряд навіть доплачує вам, щоб ви могли придбати житло", - наводить пресслужба слова маркетинг-директора ЛУН Дениса Суділковського.

Однак пропозиція готового житла за розширеною програмою "єОселя" під 7% у рази менша, ніж для учасників "єОселя" під 3%.

За даними дослідження ЛУН, у столиці квартири в будівлях, зведених не більше трьох років тому, становлять 7% пропозиції, не більше десяти років - 22%. У Львові таких квартир віком до 3 років включно на вторинному ринку на сьогодні продається лише 2%, а ось із віком до 10 років - 10%. У Дніпрі - 1% і 11%, у Харкові - 1% і 11%, в Одесі - 0,4% і 9%, в Івано-Франківську - 2% і 9%, у Хмельницькому - 0,2% і 2% відповідно.

Як повідомлялося, у програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Теги: #нерухомість #лун #єоселя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 02.08.2023
До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк

До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк

17:33 01.08.2023
Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

18:33 31.07.2023
Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

10:12 27.07.2023
Будівництво відновили 75% ЖК в Україні, відновили продаж 82% - "ЛУН"

Будівництво відновили 75% ЖК в Україні, відновили продаж 82% - "ЛУН"

14:42 21.07.2023
Booking.com призупинив можливість бронювання в Херсонській і Запорізькій областях

Booking.com призупинив можливість бронювання в Херсонській і Запорізькій областях

18:38 14.07.2023
На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

14:38 13.07.2023
Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

11:57 11.07.2023
В Одесі ринок житлової нерухомості відіграв 30% обсягів 2021 року

В Одесі ринок житлової нерухомості відіграв 30% обсягів 2021 року

14:33 30.06.2023
Ribas Hotels Group розширила мережу новими інвестиційними проєктами в Західній Україні та на Балі

Ribas Hotels Group розширила мережу новими інвестиційними проєктами в Західній Україні та на Балі

12:05 30.06.2023
Українські девелопери констатують зниження частки проблемних розстрочок на житло у своїх проєктах

Українські девелопери констатують зниження частки проблемних розстрочок на житло у своїх проєктах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

ОСТАННЄ

"Укртеплокомуненерго" пропонує застосовувати розроблену Кабміном систему розподілу коштів тільки для тих ТКЕ, борги яких вищі за різницю в тарифах

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про забезпечення переселенців житлом на час війни

73% молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу - дослідження

Девелоперам час переглянути модель фінансування проєктів житла - думка

Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

Україні потрібна не чергова "зернова угода" з окупантами, а повне розблокування портів - голова "Укрметалургпрому"

Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

Бюджетний комітет ВР погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відновлення

Шмигаль: До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності

У Сумській області готуються до запуску комунального сирзаводу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА