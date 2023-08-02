Девелоперам час переглянути модель фінансування проєктів житла - думка

Девелоперам необхідно переглянути модель фінансування житлових проєктів, активніше залучати кошти системних партнерів і бізнес-інвесторів для підвищення попиту і збереження лояльності покупців, вважає засновник і керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"Девелоперам потрібно сподіватися лише на себе і формувати стійку фінансову модель, що надасть змогу пройти будь-які ринкові стрес-тести. Залучати кошти можна тільки у системних партнерів, бізнес-інвесторів, проте в жодному разі не підсісти на голку грошей покупців і пакетних інвесторів. Незалежно від рівня турбулентності на ринку, потрібно мати запас міцності і будувати", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, за нинішніх умов саме виконання обов'язків перед покупцями й активна будівельна динаміка конвертуються в лояльність інвесторів попередніх черг і нових клієнтів.

Крім того, банки зазвичай стежать за перебігом будівельних робіт і неохоче видають кредити на купівлю житла в об'єктах із низьким рівнем готовності, бо враховують і свої ризики, зазначив Насіковський.

"Як показує практика, банки не йдуть у проєкти без 30-40-відсоткової готовності, стежать і оцінюють роботи на майданчиках, оскільки хочуть прорахувати всі ризики", - сказав він.

На думку експерта, для активізації попиту в умовах складної економічної ситуації в країні девелоперам необхідно йти назустріч покупцеві, пропонувати вигідні умови розстрочки із низьким першим внеском.

"Потрібно показувати, що будуєш і виконуєш свої обов'язки, а отже, розраховуєш на такі самі кроки і від інвестора. Це стосується і формування фінансових умов купівлі, зокрема розширених програм розстрочки на три-п'ять років, програм гарантованої прибутковості та систематичної роботи з поточними договорами розстрочки, щоб частка неплатників скорочувалася", - пояснив Насіковський.

На його погляд, програми тривалої розстрочки до п'яти років від забудовника можуть бути альтернативою іпотеці, вони цікавлять понад дві третини покупців на ринку. Однак для результативного залучення інвесторів потрібно демонструвати реальний будівельний результат, наголосив експерт.

ГК DIM, заснована 2014 року, складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land тощо.