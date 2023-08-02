Економіка

14:55 02.08.2023

Девелоперам час переглянути модель фінансування проєктів житла - думка

2 хв читати
Девелоперам час переглянути модель фінансування проєктів житла - думка

Девелоперам необхідно переглянути модель фінансування житлових проєктів, активніше залучати кошти системних партнерів і бізнес-інвесторів для підвищення попиту і збереження лояльності покупців, вважає засновник і керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"Девелоперам потрібно сподіватися лише на себе і формувати стійку фінансову модель, що надасть змогу пройти будь-які ринкові стрес-тести. Залучати кошти можна тільки у системних партнерів, бізнес-інвесторів, проте в жодному разі не підсісти на голку грошей покупців і пакетних інвесторів. Незалежно від рівня турбулентності на ринку, потрібно мати запас міцності і будувати", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, за нинішніх умов саме виконання обов'язків перед покупцями й активна будівельна динаміка конвертуються в лояльність інвесторів попередніх черг і нових клієнтів.

Крім того, банки зазвичай стежать за перебігом будівельних робіт і неохоче видають кредити на купівлю житла в об'єктах із низьким рівнем готовності, бо враховують і свої ризики, зазначив Насіковський.

"Як показує практика, банки не йдуть у проєкти без 30-40-відсоткової готовності, стежать і оцінюють роботи на майданчиках, оскільки хочуть прорахувати всі ризики", - сказав він.

На думку експерта, для активізації попиту в умовах складної економічної ситуації в країні девелоперам необхідно йти назустріч покупцеві, пропонувати вигідні умови розстрочки із низьким першим внеском.

"Потрібно показувати, що будуєш і виконуєш свої обов'язки, а отже, розраховуєш на такі самі кроки і від інвестора. Це стосується і формування фінансових умов купівлі, зокрема розширених програм розстрочки на три-п'ять років, програм гарантованої прибутковості та систематичної роботи з поточними договорами розстрочки, щоб частка неплатників скорочувалася", - пояснив Насіковський.

На його погляд, програми тривалої розстрочки до п'яти років від забудовника можуть бути альтернативою іпотеці, вони цікавлять понад дві третини покупців на ринку. Однак для результативного залучення інвесторів потрібно демонструвати реальний будівельний результат, наголосив експерт.

ГК DIM, заснована 2014 року, складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land тощо.

Теги: #dim #насіковський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 31.07.2023
Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

14:38 13.07.2023
Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

15:41 12.06.2023
Частка інвестиційних угод на первинному ринку нерухомості зросла до 20%

Частка інвестиційних угод на первинному ринку нерухомості зросла до 20%

17:27 13.01.2023
DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

15:45 27.03.2022
Група компаній DIM надає допомогу в захисті пам'ятників в Києві

Група компаній DIM надає допомогу в захисті пам'ятників в Києві

14:24 15.02.2022
Група компаній DIM відкрила відділ продажу клубного будинку OLEGIVSKIY

Група компаній DIM відкрила відділ продажу клубного будинку OLEGIVSKIY

18:20 01.02.2022
Група компаній DIM розіграє романтичний тур на Мальдіви серед покупців квартир

Група компаній DIM розіграє романтичний тур на Мальдіви серед покупців квартир

14:16 28.01.2022
Два житлові комплекси групи компаній DIM беруть участь у програмі кредитування від КРИСТАЛБАНК

Два житлові комплекси групи компаній DIM беруть участь у програмі кредитування від КРИСТАЛБАНК

13:42 26.01.2022
Група компаній DIM випустила стікерпак для Telegram, присвячений житловому комплексу Lucky Land

Група компаній DIM випустила стікерпак для Telegram, присвячений житловому комплексу Lucky Land

17:18 24.01.2022
Група компаній DIM — партнер Ukrainian Fashion Week FW22−23

Група компаній DIM — партнер Ukrainian Fashion Week FW22−23

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

ОСТАННЄ

До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк

Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

Україні потрібна не чергова "зернова угода" з окупантами, а повне розблокування портів - голова "Укрметалургпрому"

Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

Бюджетний комітет ВР погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відновлення

Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

Шмигаль: До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності

У Сумській області готуються до запуску комунального сирзаводу

Держподаткова служба роз'яснила податкові зміни з 1 серпня

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА