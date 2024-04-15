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16:31 15.04.2024

Група компаній DIM ввела в експлуатацію два житлових комплекси

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Група компаній DIM ввела в експлуатацію два житлових комплекси

Група компаній DIM ввела в експлуатацію два будівельних об'єкти - перші комплекси еко-міста Lucky Land і ЖК "Новий Автограф", загалом на 1060 квартир, повідомили у пресслужбі компанії.

"Як і всі забудовники сьогодні, ми стикаємося з безліччю перешкод. Однак докладаємо максимум зусиль для виконання зобов'язань перед своїми клієнтами. У країні багато хто залишився без будинків. Тому будувати нові будинки важливо вже сьогодні", - зазначив керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Повідомляється, що компанія DIM продовжує нарощувати темпи будівництва, до кінця планується здати в експлуатацію понад 100 тис. квадратних метрів житла.

Житловий комплекс Lucky Land - це сучасне еко-місто на сім кварталів у Києві, що відповідає поліфункціональному формату live-work-play. Наприкінці січня 2024 року компанія DIM ввела в експлуатацію 1, 2, 3 секції третьої черги. Будинок №3 отримав власну поштову адресу - вул. Берковецька, 4Д, у квітні DIM завершить виготовлення технічних паспортів і з травня почне передачу квартир власникам.

У березні 2024 року сертифікат готовності отримав житловий комплекс комфорт-класу "Новий Автограф". Це два будинки на 18-26 поверхів на 810 квартир, інженерні комунікації комплексу включають подачу артезіанської води та індивідуальне опалення. Територія навколо житлового комплексу має розвинену інфраструктуру - від дитячих і спортивних майданчиків до комерційних об'єктів і підземного паркінгу.

Низка інших проєктів від DІМ - у стадії активної реалізації. Зокрема, триває будівництво 33-поверхового багатофункціонального комплексу А136 Highlight Tower. Нещодавно він першим в Україні пройшов аудит від найбільшої міжнародної компанії з інвестиційного консалтингу та управління нерухомістю CBRE Ukraine. Міжнародні аудитори підтвердили загальне виконання робіт на 54%. Враховуючи темпи будівництва, зведення комплексу буде завершено вже восени цього року.

Протягом року компанія DIM також планує завершити будівництво третього будинку житлового комплексу "Метрополіс", а також ввести в експлуатацію п'ять будинків еко-міста Park Lake City, розташованого за 15 хвилин від Києва.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.

Теги: #dim #насіковський

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