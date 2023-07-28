Економіка

12:31 28.07.2023

Гроза залишила без світла 420 населених пунктів у 10 областях - Міненерго

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Гроза залишила без світла 420 населених пунктів у 10 областях - Міненерго

Через негоду залишаються без світла понад 140 тис. абонентів у 420 населених пунктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в п'ятницю, більшість із них - у Дніпропетровській області, де знеструмлено 165 населених пунктів, без світла залишилися понад 66 тис. споживачів.

Водночас через негоду енергетикам довелося відновлювати з нуля навантаження на одній із гідроелектростанцій, у якої відключалася лінія електропередачі. Також через грозу вимикалася лінія оператора системи передачі "Укренерго" 330 кВ у Сумській області.

Уже звично залишається без світла частина споживачів прифронтових і прикордонних із Росією областей, зазначає міністерство.

При цьому в Херсоні енергетики під'єднали до світла ще понад 100 споживачів, відключених через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Отже, у місті залишаються без світла 11,4 тис. абонентів (з моменту підтоплення було 15 тис. - ЕР).

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС - наразі він становить 16,32 м (мінус 34 см із моменту підриву Каховської ГЕС).

Загалом в енергосистемі виробленої е/е достатньо для покриття попиту, запевняє Міненерго. Водночас, за даними сайту ENTSO-E, обсяг імпорту зі Словаччини перебуває майже на рівні четверга - 2794 МВт-год (щодо Молдови дані не відображаються, але, зважаючи на попередні дані Міненерго, минулої доби він становив приблизно чверть від словацького).

 

 

Теги: #енергетика #міненерго

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