Активи окупованої РФ ЗАЕС оцінюються приблизно в $30-40 млрд - глава Міненерго

Обсяг активів тимчасово окупованої російськими агресорами Запорізької атомної станції оцінюються приблизно в $30-40 млрд, тому завдана війною шкода енергетиці, визначена ПРООН і Світовим банком приблизно в $11 млрд, є досить умовною, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Це досить умовна цифра. Вона не враховує тимчасово окупованих потужностей. Наприклад, як рахувати ЗАЕС? Ми не вважаємо, що вона знищена. Ми вважаємо, що цей актив є, але фактично його немає в енергосистемі. Тобто, якщо рахувати тільки вартість однієї ЗАЕС, то це приблизно $30-40 млрд", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в суботу.

При цьому міністр зазначив, що оцінити сам обсяг руйнувань на станції складно, оскільки Україна не має фізичного доступу до неї.

Як повідомлялося, за результатами нової комплексної спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) і Світового банку, оприлюдненої у квітні 2023 року, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій і тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що вп'ятеро більше, ніж у червні минулого року. Найбільша частка збитків припадає на електроенергетичний сектор - майже $6,5 млрд. Зокрема, завдані атомним електростанціям збитки сягнули майже $0,77 млрд.

Водночас нагальні потреби України для аварійного ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури ПРООН і СБ визначають у понад $1,2 млрд.