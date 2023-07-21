Економіка

18:14 21.07.2023

Сенс Банк під тимчасовою адміністрацією розблокував платежі юросіб через СЕП і залучив 330 млн грн депозитів - ФГВФО

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Сенс Банк під тимчасовою адміністрацією розблокував платежі юросіб через СЕП і залучив 330 млн грн депозитів - ФГВФО

Сенс Банк (раніше Альфа-Банк), у якому від ранку п'ятниці працює тимчасова адміністрація, підтримує роботу сервісів для фізичних осіб у звичайному режимі та з обіду розблокував виконання платежів юридичних осіб через Систему електронних платежів (СЕП), повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут.

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям та злагодженій роботі всіх учасників процесу вдалося головне – забезпечити стабільну операційну діяльність банку. І доказ цього: приріст (!) депозитних вкладів на 330 млн грн за добу, що більше ніж утричі перевищує обсяги приросту вкладів за попередній день", - написала вона у фейсбуці.

Рекрут додала, що Фонд гарантування вкладів затвердив план урегулювання і продовжує роботу над підготовкою продажу акцій банку Міністерству фінансів.

Як повідомлялося, Сенс Банк заблокував платежі юросіб через СЕП увечері 20 липня у зв'язку з ухваленням Нацбанком рішення про початок його націоналізації. За словами Рекрут, ще одним обмеженням на цей час є припинення кредитування банком.

Очікується, що процедура націоналізації завершиться у вихідні, і з понеділка, 24 липня, банк працюватиме у звичайному режимі з новим власником - державою в особі Мінфіну.

Теги: #фгвфо #сенс_банк

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