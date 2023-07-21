Економіка

14:42 21.07.2023

Booking.com призупинив можливість бронювання в Херсонській і Запорізькій областях

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Booking.com призупинив можливість бронювання в Херсонській і Запорізькій областях

Сервіс бронювання готелів і житла Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській і Запорізькій областях, повідомляється в листі, розісланому партнерам.

"Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на сьогодні не можемо продовжувати в ньому роботу. Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях", - йдеться в листі, текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з початком війни в Україні Booking.com пішов з російського і білоруського ринку, а для українських партнерів-готелів як жест підтримки скасував 15-відсотковий сервісний збір.

Власник готелю "Адмірал" у тимчасово окупованій Кирилівці (Запорізька обл.) Денис Катюха вважає правильним рішення Booking.com щодо тимчасово не підконтрольних Україні територій.

"Після початку війни Booking.com припинив роботу в Росії та Білорусі. Однак готелі та бази відпочинку на тимчасово окупованих територіях не були відключені від сервісу. Ми бачили не лише пропагандистські сюжети з окупованих баз, а й відгуки на букінгу", - розповів він агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, логічніше було б вивести з сервісу саме тимчасово окуповані території, однак це технологічно складно, враховуючи мінливу лінію фронту.

Генеральний менеджер Khortitsa Palace (Запоріжжя) Федір Чанєв повідомив агентству, що основна частина бронювань у 2022-2023 рр. відбувалася через сайт готелю. "Booking.com - важливий інструмент, він давав 7-8% бронювань, переважно на вікенд", - сказав він.

Як одну з альтернатив пошуку місць розміщень, які тепер використовуватимуть клієнти, Чанєв назвав вітчизняний сервіс hotels24. До сьогодні на ньому пропонують 45 варіантів для Запоріжжя і три - для Херсона.

Платформа Booking.com - дочірня компанія Booking Holdings. Станом на 31 грудня 2022 року Booking.com пропонував послуги з бронювання житла приблизно для 2,7 млн об'єктів, включно з 400 тис. готелів, мотелів і курортів, а також 2,3 млн будинків і квартир більш ніж у 220 країнах.

Теги: #bookingcom #нерухомість #області #бронювання

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