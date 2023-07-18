Економіка

12:25 18.07.2023

110 населених пунктів у 4 областях знеструмлено через негоду - Міненерго

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110 населених пунктів у 4 областях знеструмлено через негоду - Міненерго

Унаслідок грозового шторму, що пройшов Україною, у п'яти областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, унаслідок чого залишаються знеструмленими 110 населених пунктів переважно у Львівській і Закарпатській областях, а частина - у Рівненській та Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, загалом в енергосистемі дефіцит відсутній, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття споживання.

Відключення електроенергії також пов'язане з обстрілами РФ прифронтових і прикордонних областей, через що знеструмлювалися 33 населені пункти в Донецькій області та залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

У Херсоні ще 12,7 тисячі споживачів залишаються без світла через підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня.

Через технологічні порушення знеструмлювалася частина споживачів у Дніпропетровській та Волинській областях.

За даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС за добу знизився на 1 см - до 16,42 м, і цього достатньо для потреб станції.

Як повідомлялося з посиланням на мера міста Андрія Садового в понеділок увечері, під час негоди у Львові блискавка влучила у два трансформатори, через що можливі перебої з електроенергією.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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