НАЗК внесло портового оператора DP World із бізнесом в Україні до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одного з найбільших світових портових операторів Dubai Port World (DP World) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія посилила співробітництво з Росією через угоду з корпорацією "Росатом" щодо розвитку Північного морського шляху.

"Ці додаткові кошти будуть використані Росією, зокрема, для фінансування війни проти України", - ідеться в повідомленні НАЗК у вівторок, де зазначається, що розвиток проєкту Північного морського шляху принесе до бюджету РФ близько $224 млрд.

В Україні DP World має дві дочірні компанії. У січні 2018 року компанія P&O Maritime Ukraine, яка на 100% належить DP World Group, отримала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping і почала надавати буксирні послуги в порту "Південний", після чого зайшла також у порти "Чорноморськ" і "Одеса". Співінвестором угоди стала інвестиційна компанія SD Capital, що належить Андрію Ставніцеру і Філіпу Грушку.

Крім того, DP World 2020 року придбала контрольний пакет контейнерного терміналу ТІС, співвласником якого також є Ставніцер.

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. Вона обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис. суден, і працює в більш ніж 69 країнах на всіх континентах.