Економіка

20:25 14.07.2023

ФДМ зможе приватизувати об'єкти пулами

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ФДМ зможе приватизувати об'єкти пулами

Фонд державного майна України отримав право формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації, відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив у п'ятницю.

"Основна мета впровадження нового механізму - підвищити зацікавленість бізнесу інвестувати в державні активи. Пули привертають більше уваги інвесторів, які зацікавлені в реалізації великих проєктів і можуть вкласти масштабні інвестиції", - ідеться в пресрелізі ФДМ.

Фонд додав, що пули об'єктів приватизації формуватимуться з підприємств, що працюють в одній сфері економіки, продукція одного з них може бути сировиною для іншого.

"Таким чином, пули - це можливість приватизувати вертикально інтегровані бізнеси замість купівлі розрізнених об'єктів", - пояснило приватизаційне відомство.

Воно уточнило, що новий механізм можна буде використовувати як у малій, так і у великій приватизації.

Наразі ФДМ виставляє на продаж державні активи окремими підприємствами.

 

 

Теги: #пул #фдм #приватизація

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