Економіка

20:37 13.07.2023

Україні за 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників - Мінекономіки

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Україні протягом наступних десяти років доведеться додатково залучити 4,5 млн працівників на ринок праці, щоб здійснити післявоєнне відновлення, такий прогноз дало Міністерство економіки в четвер за підсумками семінару з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і Міжнародною організацією праці (МОП).

"Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги", - процитувало відомство заступницю міністра економіки Тетяну Бережну.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили, проте зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, ситуація з робочою силою в країні стала ще більш критичною.

Зазначається, що МОМ і МОП планують і надалі підтримувати Мінекономіки в прокладанні шляху до відновлення ринку праці задля досягнення ключових пріоритетів.

"Попереду нас очікує тісна співпраця задля допомоги державі на її шляху до відновлення і формування перспективнішого майбутнього України та її народу. Економічне відновлення має першочергове значення для цього процесу", - зазначив голова представництва МОМ Ан Нгуєн на семінарі.

Учасниками заходу стали 40 представників Мінекономіки, Мінінфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міносвіти, Державної служби зайнятості та Державної міграційної служби, Офісу президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства культури та Держприкордонслужби, а також МОМ, МОП і неурядових організацій, таких як Київська школа економіки.

 

Теги: #прогноз #сила #робоча

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