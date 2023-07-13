Економіка

13:56 13.07.2023

ГК "Прометей" отримала 129 млн грн лімітів від банків "Восток" і МТБ

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ГК "Прометей" отримала 129 млн грн лімітів від банків "Восток" і МТБ

Група компаній "Прометей" продовжила співпрацю з банком "Восток" (Київ) і МТБ Банком (Одеса), які виділили їй по 60 млн грн на поповнення обігових коштів і реалізацію цільових програм виробничих компаній групи, повідомила пресслужба агрохолдингу.

"З початком війни ці банки стали першими, хто надав фінансову підтримку українським сільгоспвиробникам, зокрема, нашій групі. Ми високо цінуємо довіру, надану нам в умовах повномасштабного вторгнення та економічної невизначеності, в якій опинився агарний сектор у лютому 2022 року. Нове фінансування стане хорошою підмогою для наших аграріїв у сезон збирання врожаю", - прокоментувала співпрацю з банками заступниця керівника сектору корпоративних фінансів "Прометея" Наталія Дуднікова, слова якої наводить пресслужба.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, дороблення та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник сягнув $32,6 млн, а у 2019 році - $30,5 млн.

"Прометей" протягом 2023 року планує збільшити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі наростити його до 100 тис. га.

Теги: #банки #прометей #ліміти

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