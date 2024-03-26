Кредитних лімітів на 43,2 млн грн: Sense Bank поділився результатами першого місяця кредитування за карткою Caméléon

13-го лютого Sense Bank відновив кредитні ліміти за кредитно-дебетовою карткою Caméléon, що за даними фінустанови, є однією з найпопулярніших серед усіх карток, випущених банком.

Наразі понад 418 тисяч клієнтів Sense Bank мають картку Caméléon. З моменту відновлення функції кредитування було видано кредитних лімітів на суму 43,2 млн грн.

Крім того, у межах бонусної програми Cash’u Club власники Caméléon отримали понад 1,1 мільйона кешбеку.

За інформацією банку, найчастіше клієнти витрачають кошти на продукти — 50,8%. На другому місці кафе та ресторани — 13,4%, замикають трійку лідерів покупки на маркетплейсах — 6,2%.

Також популярними серед власників Caméléon є витрати у категоріях АЗС — 4,6%, транспорт — 4,4%, таксі — 4,3% та аптеки — 4,1%. На інші витрати припадає 12,2%.