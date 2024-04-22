Пресрелізи

14:21 22.04.2024

Майже 3 млн грн: скільки кешбеку отримали клієнти Sense Bank за карткою "Вигода"

2 хв читати

Реклама

Український Sense Bank поділився результатами кешбеку за кредитно-дебетовою карткою "Вигода". З початку 2024 року клієнти банку заробили 2,9 млн грн у рамках цієї програми лояльності.

Накопичений кешбек клієнти Sense Bank можуть вивести реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в ТЦ "Епіцентр" у різних куточках України.

Крім того, стало відомо, у яких містах найбільша кількість власників кобрендингової картки "Вигода" від Sense Bank. Так, лідером у цьому рейтингу є Київ та область – 23,4%. На другому місці – Дніпропетровщина (9,5%), а третю сходинку посідає Одеська область (6,8%). Також активно відкривають картку на Харківщині (6,5%) та у Львівській області (5,5%).

Раніше Sense Bank оголосив про старт акції "Кешбек на все +5%" за карткою "Вигода". З 4 квітня до 5 травня 2024 року клієнти зможуть отримати додаткові 5%, здійснюючи покупки на суму від 500 грн у національній мережі ТЦ "Епіцентр", мережі гіпермаркетів "Нова Лінія", на сайті epicentrk.ua та під час оплати товару у центрах видачі онлайн-замовлень "Епіцентр". Подробиці на сайті фінустанови.

У банку зазначають, що на період акції продовжує діяти стандартна програма лояльності, за якою клієнт також отримує до 2% кешбеку на картку "Вигода" в Sense SuperApp:

  • 1% бонусами від Sense Bank на товари та послуги,
  • 1% від "Епіцентру", якщо покупка здійснена у цій мережі торговельних центрів.
Теги: #bank #sense

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 12.04.2024
Sense Bank та Сухопутні війська ЗСУ уклали меморандум про співпрацю

Sense Bank та Сухопутні війська ЗСУ уклали меморандум про співпрацю

14:21 05.04.2024
Sense SuperApp визнано найкращим банківським застосунком в Україні

Sense SuperApp визнано найкращим банківським застосунком в Україні

13:55 28.03.2024
Sense SuperApp увійшов у ТОП-5 цифрових банків для бізнесу в регіоні

Sense SuperApp увійшов у ТОП-5 цифрових банків для бізнесу в регіоні

16:29 27.03.2024
1,15 млрд грн клієнти Sense Bank вклали у військові облігації

1,15 млрд грн клієнти Sense Bank вклали у військові облігації

15:31 26.03.2024
Sense Bank поділився підсумками Global Money Week 2024

Sense Bank поділився підсумками Global Money Week 2024

15:25 26.03.2024
Кредитних лімітів на 43,2 млн грн: Sense Bank поділився результатами першого місяця кредитування за карткою Caméléon

Кредитних лімітів на 43,2 млн грн: Sense Bank поділився результатами першого місяця кредитування за карткою Caméléon

17:47 20.03.2024
Український Sense Bank заявив про співпрацю з мережею супермаркетів "АТБ"

Український Sense Bank заявив про співпрацю з мережею супермаркетів "АТБ"

14:55 12.03.2024
Sense Bank запустив електронні чеки в застосунку

Sense Bank запустив електронні чеки в застосунку

12:16 26.02.2024
Sense Bank почав видавати кредити на придбання житлового будинку за програмою єОселя

Sense Bank почав видавати кредити на придбання житлового будинку за програмою єОселя

18:00 19.02.2024
Sense Bank уклав першу угоду Swap через розрахунковий центр в Україні

Sense Bank уклав першу угоду Swap через розрахунковий центр в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Бізнес-центр площею 22 000 кв. м виставлено на продаж у Києві

Як прищі призводять до появи шрамів

Автобусні тури на море: поїздка на відпочинок з ANEX Tour

5 причин, чому стежити за футболом варто на Sport.ua

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 22 – 28 квітня

Лана Зеркаль закликає до прискорення інтеграції енергетичних ринків та залучення приватного сектору

Бейсболки: чому варто придбати та як вибрати ідеальну модель

70 тисяч літрів пального передала мережа ОККО для критичної інфраструктури Харківщини – перша віцепремʼєрка

Житловий комплекс компанії DIM "Новий Автограф" отримав поштову адресу

Від класики до стрітстайлу: різноманітність стилів у чоловічому одязі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА