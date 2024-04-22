Майже 3 млн грн: скільки кешбеку отримали клієнти Sense Bank за карткою "Вигода"

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Український Sense Bank поділився результатами кешбеку за кредитно-дебетовою карткою "Вигода". З початку 2024 року клієнти банку заробили 2,9 млн грн у рамках цієї програми лояльності.

Накопичений кешбек клієнти Sense Bank можуть вивести реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в ТЦ "Епіцентр" у різних куточках України.

Крім того, стало відомо, у яких містах найбільша кількість власників кобрендингової картки "Вигода" від Sense Bank. Так, лідером у цьому рейтингу є Київ та область – 23,4%. На другому місці – Дніпропетровщина (9,5%), а третю сходинку посідає Одеська область (6,8%). Також активно відкривають картку на Харківщині (6,5%) та у Львівській області (5,5%).

Раніше Sense Bank оголосив про старт акції "Кешбек на все +5%" за карткою "Вигода". З 4 квітня до 5 травня 2024 року клієнти зможуть отримати додаткові 5%, здійснюючи покупки на суму від 500 грн у національній мережі ТЦ "Епіцентр", мережі гіпермаркетів "Нова Лінія", на сайті epicentrk.ua та під час оплати товару у центрах видачі онлайн-замовлень "Епіцентр". Подробиці на сайті фінустанови.

У банку зазначають, що на період акції продовжує діяти стандартна програма лояльності, за якою клієнт також отримує до 2% кешбеку на картку "Вигода" в Sense SuperApp: