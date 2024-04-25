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18:50 25.04.2024

Відтепер юридичні особи можуть відкрити перший рахунок у Sense Bank онлайн

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Український Sense Bank оголосив про запуск нового функціоналу для юридичних осіб – онлайн відкриття першого рахунку. Довгу та бюрократичну процедуру у фінустанові перетворили на зручний онлайн процес.

У банку зазначили, що спробували максимально спростити цей процес та полегшити життя бізнесу. Тепер, замість особистої присутності та надання оригіналів документів у відділення банку, керівнику компанії достатньо мати ID-картку або закордонний паспорт в застосунку "Дія" та кваліфікований електронний підпис.

"Однією з головних проблем бізнесу на шляху до відкриття рахунку у банку завжди була надмірна складність цього процесу. Наша мета, як банку, полягає у наданні якісних послуг клієнтам та спрощенні їм життя. Саме тому ми запустили цю інноваційну послугу. Тепер компанія може відкрити рахунок у Sense Bank онлайн. Це найкраща, на сьогодні, практика, адже ніхто не робить віддалене відкриття рахунку так просто й комфортно для компаній, а ні в Україні, а ні в Європі", – прокоментував член правління Sense Bank Андрій Соколов.

Для відкриття рахунку юрособі відтепер потрібно лише заповнити форму онлайн на порталі, підтвердити передачу документів керівника у застосунку "Дія", завантажити мінімально необхідні документи та підписати КЕПом автоматично сформовану анкету-договір. Питання в анкеті та кількість документів залежать від типу бізнесу, структури власності та інших деталей.

"З теперішнім рівнем диджиталізації у нашій країні переважна більшість необхідної інформації перенесена у цифровий формат. Статут компанії, фінансова звітність та інші відомості у більшості наших клієнтів є в різних реєстрах, звідки ми їх підтягуємо під час відкриття рахунку, а решту даних клієнт вносить в онлайн-форму під час заповнення опитувальника в особистому кабінеті на нашому порталі", - зазначив пан Соколов.

Нагадаємо, що 4 квітня поточного року мобільний застосунок від Sense Bank - Sense SuperApp було визнано переможцем у номінації Best Mobile Banking за результатами премії Ukrainian FinTech Awards 2024.

Теги: #bank #sense

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