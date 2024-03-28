Sense SuperApp увійшов у ТОП-5 цифрових банків для бізнесу в регіоні

Sense SuperApp від українського Sense Bank увійшов до пʼятірки лідерів у міжнародному рейтингу «Business Mobile Banking 2024», який визначає кращі мобільні застосунки банків для малого та середнього бізнесу в регіоні.

Щорічне дослідження «Business Mobile Banking» проводить SME Banking Agency. Експерти проаналізували понад 30 банківських додатків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, вивчивши тренди, найефективніші практики і досвід. До рейтингу кращих застосунків потрапили одразу вісім українських, серед яких — Sense SuperApp.

Раніше член правління Sense Bank Андрій Соколов розповів, що Sense SuperApp — це єдиний застосунок для бізнесу та особистих потреб. Відтак клієнт може бачити й керувати всіма продуктами, картками для підприємців і ФО в одному додатку, здійснювати перекази між своїми рахунками в один клік. В Україні можливість керувати особистими й бізнес-рахунками в одному додатку пропонують ще декілька банків. Але в Sense SuperApp реалізовано найбільш повний функціонал для ведення операційної діяльності без потреби переходити в окремий застосунок для бізнесу.

За словами Андрія Соколова, завдяки систематичному оновленню та розширенню послуг у Sense SuperApp банку вдається постійно збільшувати кількість клієнтів, зокрема фізичних осіб-підприємців.

Як повідомляє банк, серед головних переваг Sense SuperApp для ФОП:

- відкривати бізнес-рахунок онлайн лише у три кроки;

- керувати всіма продуктами і картками підприємця та ФО на одному екрані;

- бачити актуальні баланси, чинні тарифи та детальну історію платежів;

- сплачувати податки за створеним шаблоном з актуальними реквізитами;

- в один клік здійснювати перекази між своїми рахунками з ФОПа на ФО в Sense Bank;

- продавати валюту онлайн з рахунку ФОПа на рахунок ФО 24/7;

- отримувати швидкі перекази за номером бізнес-картки;

- генерувати QR-коди для отримання платежів;

- формувати виписки та довідки;

- надавати доступ до рахунку довіреній особі, наприклад, бухгалтеру.

Для малого та середнього бізнесу в Sense Bank також функціонує Sense Business Online — функціональний та безпечний клієнт-банк.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року системно важливий український Sense Bank, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України, відновив участь у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%». Фінустанова вже виділила бізнесу 4 млрд грн.