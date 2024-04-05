Sense SuperApp визнано найкращим банківським застосунком в Україні

4 квітня у Києві відбулась церемонія нагородження Ukrainian FinTech Awards 2024 https://fintechawards.com.ua/, яка відзначає найяскравіші досягнення та інновації у фінансовому секторі. У номінації Best Mobile Banking переміг Sense SuperApp від українського Sense Bank.

Це вже третя щорічна премія Ukrainian FinTech Awards, організована Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній. За результатами голосування експертного журі було названо переможців у 33 номінаціях.

Нагадаємо, Sense SuperApp https://sensebank.ua/sense-superapp з'явився наприкінці 2020 року. Від початку вторгнення застосунок отримав понад 30 оновлень й 73 нові функції. Цифровий банк дозволяє одночасно керувати особистими фінансами та коштами ФОП, не переходячи в інший додаток. Наразі понад 65% клієнтів Sense Bank оформлюють нові картки через мобільний застосунок.

Раніше, у березні цього року, у Sense SuperApp зʼявилася можливість отримувати електронні чеки https://sensebank.ua/news/sense-bank-zapustiv-elektronni-ceki-v-cifrovomu-banku-sense-superapp у магазинах-партнерів. Відтак клієнти банку, які здійснюють покупки в магазинах VARUS, FOXTROT, мережі мультимаркетів "Аврора", а також замовлення в додатку Glovo, можуть отримувати цифрові чеки безпосередньо на своїх мобільних пристроях.

За інформацією фінустанови, крім переказу коштів і оплати тисячі послуг, у Sense SuperApp можна оформлювати довідки онлайн, керувати підписками, інвестувати в ОВДП, відкривати збірки та раціонально вести особистий чи сімейний бюджет за допомогою персонального фінансового помічника.

Крім того, усі власники Sense-карток є учасниками програми лояльності Cash’u Club. Щомісяця на вибір є від 2 до 7 категорій, за якими можна отримати до 6% кешбеку.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також в онлайн-банку Sense SuperApp.