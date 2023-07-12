Кабмін погодив пропозицію ФДМ щодо зміни директора ЗТМК

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Фонду держмайна (ФДМ) про призначення директором ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" (ЗТМК) Євгена Сторчака.

Відповідне розпорядження уряду датується 30 червня поточного року.

"Погодитись із пропозицією Фонду державного майна про призначення Сторчака Євгена Алісовича директором ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат", - міститься в розпорядженні уряду, підписаному прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше ЗТМК очолював Сергій Лубенніков.

ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проєктна потужність - 20 тис. тонн на рік, однак через зношеність виробничих фондів підприємство наразі може випускати 10 тис. тонн губки.

Держава володіє контрольним пакетом ТОВ "ЗТМК".