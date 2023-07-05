Економіка

17:27 05.07.2023

Гральний бізнес у I пів.-2023 сплатив майже 3 млрд грн податків - депутат

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Гральний бізнес у I пів.-2023 сплатив майже 3 млрд грн податків - депутат

Гральний бізнес України в січні-червні 2023 року сплатив 2,94 млрд грн податків, що в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету, голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки Ярослав Железняк.

"Нагадаю, за перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет лише 209 млн грн. А більшість операторів сиділи на пільзі "2%" та/і займалися міскодінгом", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Железняк уточнив, що за червень зібрано 562 млн грн, що на 100 млн грн більше, ніж у березні, коли компанії також сплачували податок на прибуток.

"Ще є дуже "розумні" на ринку, особливо з податком на прибуток, тому буде продовження", - додав він.

Окрім цього, у середу українське онлайн-казино PIN-UP Ukraine повідомило про сплату до бюджету в першому півріччі цього року 1,067 млрд грн: у першому кварталі - 524,7 млн грн, у другому кварталі - 519,2 млн грн.

Компанія уточнила, що до цієї суми також входять 23,4 млн грн за ліцензію на діяльність, одержану ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" у 2021 році.

"Ми прагнемо стати прикладом бізнесу, що сприяє економічному розвитку країни", - наведено в повідомленні слова СОО PIN-UP Ukraine Ігоря Зотька.

Теги: #податки #гральний_бізнес

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