Економіка

16:30 03.07.2023

Очікування бізнесу в червні трохи покращилися завдяки будівництву та промисловості - НБУ

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Очікування бізнесу в червні трохи покращилися завдяки будівництву та промисловості - НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується Національним банком України (НБУ), після незначного зниження з 51,5 пункту в квітні до 50,5 пункту в травні в червні дещо підросли - до 50,8 пунктів, залишився на позитивній половині шкали (від нуля до 100).

Як зазначає НБУ в понеділок, такий результат забезпечило поліпшення очікувань підприємств будівництва - з 51,3 до 58,6 пункту і промисловості - з 50,4 до 51,0.

"Бізнес, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни, третій місяць позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поступове налагодження виробничих і логістичних ланцюгів, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, пожвавлення внутрішнього попиту призвели до позитивних очікувань респондентів", - зазначив центробанк.

На його думку, оптимізм підприємств будівництва зумовлений сприятливими погодними умовами, потребами в розширенні західної логістики, будівництві та відновленні доріг. Будівельники суттєво посилили очікування зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів (у червні - 75,0; 68,8; та 72,9 проти 61,9; 50,0 та 59,5 у травні), зберегли помірно високі очікування зростання закупівлі послуг підрядників та знизили до нейтрального рівня очікування щодо їхньої доступності.

Підприємства промисловості покращили оцінки своїх економічних результатів завдяки зниженню темпів зростання витрат на сировину та енергію, відновленню виробничих і логістичних ланцюгів, уповільненню темпів інфляції, зазначив НБУ. Респонденти продовжували очікувати зростання обсягів виробленої продукції та обсягів нових замовлень. Водночас, на відміну від попереднього місяця, вони очікували зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію (47,1 у червні проти 54,0 у травні) та дещо послабили негативні оцінки обсягів незавершеного виробництва (48,0 проти 44,1).

Підприємства торгівлі вчетверте поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки стійким споживчим настроям, збільшенню пропозиції товарів та сповільненню темпів інфляції, проте їхній секторальний індекс у червні трохи знизився - до 52,5 з 52,7 у травні.

Респонденти очікували збільшення обсягів товарообігу та обсягів закупівлі товарів для продажу. Як і попереднього місяця, вони були налаштовані на повільніше подорожчання товарів, закуплених для продажу, послабили свої оцінки зростання закупівельних цін і зберегли очікування щодо зниження торговельної маржі (у червні 61,7 і 39,3 відповідно проти 66,0 і 37,5 у травні).

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль єдині серед секторів зберегли негативні оцінки своїх економічних перспектив з огляду на низьку платоспроможність населення, слабкий попит і проблеми з логістикою: секторальний індекс залишився на рівні 48,9.

Респонденти були негативно налаштовані щодо обсягів нових замовлень (48,2 у червні проти 51,0 у травні), водночас третій місяць поспіль очікували зростання обсягу наданих послуг і послуг у процесі виконання. Незважаючи на пом'якшення прогнозів частини респондентів, збереглися високі очікування зростання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Згідно з опитуванням, оцінки щодо зайнятості в травні покращилися в усіх галузях, зокрема в будівництві та сфері послуг уперше за тривалий час вони стали позитивними: 54,2 і 50,4 відповідно проти 45,2 і 48,3 у травні.

У сфері промисловості та торгівлі оцінки зайнятості в червні становили 49,3 і 47,6 відповідно порівняно з 47,1 і 46,5 у травні.

НБУ уточнив, що щомісячне опитування підприємств проводили з 5 до 22 червня 2023 року. В опитуванні взяло участь 491 підприємство. Серед опитаних підприємств 45,2% - компанії промисловості, 28,9% - сфери послуг, 21,0% - торгівлі, 4,9% - будівництва; 32,4% респондентів - великі підприємства, 30,5% - середні, 37,1% - малі.

Зазначається, що 32,2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,8% - лише експортні операції, 16,9% - лише імпортні операції, 41,1% - не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Теги: #нбу #економіка

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