Економіка

12:28 30.06.2023

Унаслідок обстрілів знеструмлено 22 населених пункти в трьох областях - Міненерго

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Унаслідок обстрілів знеструмлено 22 населених пункти в трьох областях - Міненерго

Станом на 30 червня внаслідок обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Донецькій, чотири - Херсонській і три - Запорізькій областях, повідомило Міністерство енергетики в п'ятницю.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлено в Донецькій області - 15 населених пунктів, у Запорізькій - три населених пункти, у Херсонській - чотири населених пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях", - зазначило відомство в телеграм-каналі.

Крім того, через негоду та спричинені нею технологічні порушення тимчасово залишалися без світла споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. У Донецькій області залишаються знеструмленими чотири населені пункти.

За інформацією Міненерго, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив Каховської ГЕС. У Херсоні заживили 211 споживачів, відключених після підтоплення. Ще залишаються без світла 13,3 тис. споживачів.

"Із планового ремонту, який відбувається у рамках масштабної ремонтної кампанії енергетичних об'єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт", - повідомили також у міністерстві.

Наразі ремонтна кампанія на об'єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - наголосили в Міненерго.

Комерційного експорту та імпорту електроенергії минулої доби не здійснювали.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/593

Теги: #енергетика #міненерго

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