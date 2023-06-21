Економіка

12:35 21.06.2023

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

1 хв читати
ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу в Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України.

"До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно EUR50 млрд для України", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", - сказала вона.

Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія запропонувала виділити Україні EUR50 млрд фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".

Теги: #україна #євросоюз #відновлення #потреби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 21.06.2023
Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

12:12 21.06.2023
Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

12:07 21.06.2023
Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

12:04 21.06.2023
"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

11:57 21.06.2023
Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

11:49 21.06.2023
Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

11:42 21.06.2023
Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

11:20 21.06.2023
"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

11:08 21.06.2023
Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

07:28 21.06.2023
У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

ОСТАННЄ

ЄІБ виділить EUR840 млн на пріоритетні проєкти відновлення інфраструктури України

ДТЕК залучила до співпраці KPMG для збільшення міжнародної допомоги енергетиці

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

Україна отримала EUR63 млн від Світового банку для виплат педагогам і чиновникам

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА