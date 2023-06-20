Економіка

18:29 20.06.2023

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

2 хв читати
Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8250, який дасть змогу Фонду державного майна (ФДМ) відновити велику приватизацію і зробити ефективнішим управління держмайном завдяки поліпшенню структури ФДМ.

"Закон про оновлену структуру Фонду держмайна підписаний президентом. Документ удосконалює організаційну структуру фонду: 12 регіональних відділень – окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ. Це дозволить створити механізм для встановлення ринкових зарплат та КРІ в усіх регіонах та зробить управління державним майном ефективнішим ", - написав голова ФДМ Рустем Умєров у фейсбуці у вівторок.

Він нагадав, що документ також містить норми про відновлення великої приватизації, удосконалення процедури управління санкційним майном, збільшення термінів оренди держмайна до п'яти років.

Згідно з нормами закону, за рішенням ВАКС підсанкційне майно передаватимуть безпосередньо до ФДМ, а кошти від реалізації спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Умєров подякував президенту, уряду і депутатам за підтримку важливої ініціативи.

Раніше повідомлялося, що після того як зазначений закон набуде чинності, ФДМ самостійно ухвалюватиме управлінські рішення щодо підсанкційного майна: приватизація, продаж, оренда або управління.

Закон встановлює заборону обіймати посади керівників держпідприємств і членів наглядових рад підсанкційним особам і громадянам країн-агресорів, скасовує процедуру погодження директорів держпідприємств, що перебувають в управлінні ФДМ, з місцевою владою.

Після набуття законом чинності відомство очікує зростання доходів від оренди держмайна на 20-25%, або на 100 млн грн щорічно, а також поліпшення стану зданого в оренду майна.

ВР підтримала 30 травня законопроєкт №8250, за нього проголосував 231 народний депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

 

Теги: #закон #фдм #приватизація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 16.06.2023
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про реформу містобудування

Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про реформу містобудування

13:05 16.06.2023
Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

16:50 14.06.2023
Всеукраїнська рада церков закликає владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств

Всеукраїнська рада церков закликає владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств

15:05 12.06.2023
Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

19:14 10.06.2023
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках REMIT

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках REMIT

17:25 09.06.2023
Кабмін передав ФДМ російську частку в ТРЦ Ocean Plaza для подальшої приватизації

Кабмін передав ФДМ російську частку в ТРЦ Ocean Plaza для подальшої приватизації

15:45 09.06.2023
Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну

Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну

19:21 08.06.2023
В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

19:10 08.06.2023
Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

16:57 30.05.2023
ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

ОСТАННЄ

ДТЕК залучила до співпраці KPMG для збільшення міжнародної допомоги енергетиці

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

Україна отримала EUR63 млн від Світового банку для виплат педагогам і чиновникам

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА