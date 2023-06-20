Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8250, який дасть змогу Фонду державного майна (ФДМ) відновити велику приватизацію і зробити ефективнішим управління держмайном завдяки поліпшенню структури ФДМ.

"Закон про оновлену структуру Фонду держмайна підписаний президентом. Документ удосконалює організаційну структуру фонду: 12 регіональних відділень – окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ. Це дозволить створити механізм для встановлення ринкових зарплат та КРІ в усіх регіонах та зробить управління державним майном ефективнішим ", - написав голова ФДМ Рустем Умєров у фейсбуці у вівторок.

Він нагадав, що документ також містить норми про відновлення великої приватизації, удосконалення процедури управління санкційним майном, збільшення термінів оренди держмайна до п'яти років.

Згідно з нормами закону, за рішенням ВАКС підсанкційне майно передаватимуть безпосередньо до ФДМ, а кошти від реалізації спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Умєров подякував президенту, уряду і депутатам за підтримку важливої ініціативи.

Раніше повідомлялося, що після того як зазначений закон набуде чинності, ФДМ самостійно ухвалюватиме управлінські рішення щодо підсанкційного майна: приватизація, продаж, оренда або управління.

Закон встановлює заборону обіймати посади керівників держпідприємств і членів наглядових рад підсанкційним особам і громадянам країн-агресорів, скасовує процедуру погодження директорів держпідприємств, що перебувають в управлінні ФДМ, з місцевою владою.

Після набуття законом чинності відомство очікує зростання доходів від оренди держмайна на 20-25%, або на 100 млн грн щорічно, а також поліпшення стану зданого в оренду майна.

ВР підтримала 30 травня законопроєкт №8250, за нього проголосував 231 народний депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.