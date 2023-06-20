Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

Унаслідок падіння уламків БПЛА російських військових під час відбиття їхньої чергової атаки в ніч на 20 червня пошкоджено лінію електропередачі на Київщині та мережі в Миколаївській області, що призвело до знеструмлення споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, в Київській області без світла залишаються майже 500 абонентів, на Миколаївщині знеструмлені два населені пункти.

Водночас, за інформацією Міненерго, через технологічні порушення, що виникли на одній із ТЕЦ, уранці 20 червня в Києві тимчасово знеструмлювали 75 тис. споживачів, їх живили резервною лінією. Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі в Київській області.

Як повідомляв уранці вівторка "ДТЕК" у своєму телеграм-каналі, о 7:47 аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції "ДТЕК Київські електромережі", внаслідок чого без світла були жителі Подолу, Оболоні й частково Троєщини. За інформацією енергохолдингу, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі будинки.

Через грозовий шторм вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.

Загалом Міненерго зазначило, що виробленого українськими електростанціями ресурсу цілком достатньо для покриття споживання, дефіциту немає. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу знизився до 20 МВт-год (позаминулої доби становив понад 2,5 тис. МВт-год). Експорт відсутній тривалий час.

Там також звернули увагу на те, що з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації, який додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності.

Через ворожий терор і щільні обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Водночас у Харківській області бригадам учора вдалося заживити понад 10 тис. споживачів, а загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тис. абонентів у прифронтових і прикордонних областях.

У Херсоні заживили понад 370 споживачів, відключених через підтоплення, але загалом у місті залишаються без світла понад 14 тис. абонентів, як і в попередні кілька днів. У деокупованій частині Херсонської області залишається знеструмленим один населений пункт, майже 1 тис. споживачів, у Миколаївській - понад 100 абонентів.