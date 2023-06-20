Економіка

12:12 20.06.2023

Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

2 хв читати
Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

Унаслідок падіння уламків БПЛА російських військових під час відбиття їхньої чергової атаки в ніч на 20 червня пошкоджено лінію електропередачі на Київщині та мережі в Миколаївській області, що призвело до знеструмлення споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, в Київській області без світла залишаються майже 500 абонентів, на Миколаївщині знеструмлені два населені пункти.

Водночас, за інформацією Міненерго, через технологічні порушення, що виникли на одній із ТЕЦ, уранці 20 червня в Києві тимчасово знеструмлювали 75 тис. споживачів, їх живили резервною лінією. Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі в Київській області.

Як повідомляв уранці вівторка "ДТЕК" у своєму телеграм-каналі, о 7:47 аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції "ДТЕК Київські електромережі", внаслідок чого без світла були жителі Подолу, Оболоні й частково Троєщини. За інформацією енергохолдингу, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі будинки.

Через грозовий шторм вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.

Загалом Міненерго зазначило, що виробленого українськими електростанціями ресурсу цілком достатньо для покриття споживання, дефіциту немає. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу знизився до 20 МВт-год (позаминулої доби становив понад 2,5 тис. МВт-год). Експорт відсутній тривалий час.

Там також звернули увагу на те, що з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації, який додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності.

Через ворожий терор і щільні обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Водночас у Харківській області бригадам учора вдалося заживити понад 10 тис. споживачів, а загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тис. абонентів у прифронтових і прикордонних областях.

У Херсоні заживили понад 370 споживачів, відключених через підтоплення, але загалом у місті залишаються без світла понад 14 тис. абонентів, як і в попередні кілька днів. У деокупованій частині Херсонської області залишається знеструмленим один населений пункт, майже 1 тис. споживачів, у Миколаївській - понад 100 абонентів.

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 19.06.2023
Ротації місій МАГАТЕ відбулися на всіх АЕС України - ДІЯРУ

Ротації місій МАГАТЕ відбулися на всіх АЕС України - ДІЯРУ

13:23 17.06.2023
Вибух метану стався на вугільній шахті в Павлограді - Міненерго

Вибух метану стався на вугільній шахті в Павлограді - Міненерго

00:52 16.06.2023
Глава МАГАТЕ під час візиту до ЗАЕС наголосив на необхідності підтримувати воду в її ставку-охолоджувачі на наявному рівні.

Глава МАГАТЕ під час візиту до ЗАЕС наголосив на необхідності підтримувати воду в її ставку-охолоджувачі на наявному рівні.

19:34 14.06.2023
"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

12:10 14.06.2023
Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

16:08 13.06.2023
Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

12:33 13.06.2023
Повітряна атака РФ у ніч на вівторок призвела до пошкодження магістральних мереж і знеструмлення шахт на Дніпропетровщині - Міненерго

Повітряна атака РФ у ніч на вівторок призвела до пошкодження магістральних мереж і знеструмлення шахт на Дніпропетровщині - Міненерго

17:47 12.06.2023
На Херсонщині почали відновлювати енергопостачання, без світла залишаються 17,4 тис абонентів

На Херсонщині почали відновлювати енергопостачання, без світла залишаються 17,4 тис абонентів

17:35 12.06.2023
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 54 тис. споживачів у чотирьох областях і в Києві

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 54 тис. споживачів у чотирьох областях і в Києві

12:34 10.06.2023
Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

ОСТАННЄ

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

Україна отримала EUR63 млн від Світового банку для виплат педагогам і чиновникам

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

Pulp Mill Holding просить сприяння України та Австрії в залученні кредитів європейських банків для модернізації Київського КПК

В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення, - Мінекономіки

Україна завершує посівну, план із зернових перевиконано на 3% - Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА