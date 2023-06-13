Повітряна атака РФ у ніч на вівторок призвела до пошкодження магістральних мереж і знеструмлення шахт на Дніпропетровщині - Міненерго

Нічний ракетно-дроновий удар військ РФ по території країни призвів до пошкодження і відключення магістральних мереж у Дніпропетровській області, пошкодження будівлі ТЕЦ і знеструмлення трьох шахт у Кривому Розі, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначено в щоденному оновленні міністерства в телеграм-каналі, врятовано кілька десятків людей, які були заблоковані в шахтах, а з 9 тис. споживачів, знеструмлених унаслідок пошкодження магістральних мереж, уже вдалося заживити 3 тис. осіб.

Крім того, через інтенсивні обстріли знеструмлений 41 населений пункт на Донеччині, три населені пункти - на Дніпропетровщині. Унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області. Зафіксовано також пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

У Херсоні через підрив росіянами Каховської ГЕС, як і раніше, залишаються без світла приблизно 15 тис. споживачів, у Миколаївській області - повністю без світла 10 населених пунктів, ще п'ять - частково. Водночас зазначено, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів, у результаті чого в Херсоні заживили 270 абонентів, в області - 70 абонентів.

За інформацією Міненерго, відключено через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - на деокупованій частині області, підтоплені 42 трансформаторні підстанції в Миколаївській області.

Ремонтні бригади поки що не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через надто високий рівень води, звернуло увагу міністерство.

За інформацією Міненерго та ПрАТ "Укргідроенерго" в телеграм-каналі, заміри рівнів води в Каховському водосховищі фахівці Укргідрометцентру, які було тимчасово припинено два дні тому через замулення датчиків, не проводять, а фахівці "Укргідроенерго" разом з іншими організаціями продовжують шукати альтернативні способи здійснення замірів.

Водночас гідроагрегати Дніпровської ГЕС і далі працюють з обмеженнями через різке зниження рівня води в нижньому водосховищі станції.

НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі зазначила, що на ранок 13 червня рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя становить уже менше ніж 9 м (9,04 м - остання позначка, після якої припинилися виміри - ЕР), а в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним - 16,67 м. Там наголосили, що цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. "Енергоатом" звернув увагу, що рівень води в каналі Запорізької ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 11,25 м.

"Зауважимо, що останнім часом рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища", - пояснили в компанії.

Загалом, як зазначили в Міненерго, енергетична система працює стабільно, триває масштабна ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях у рамках підготовки до опалювального сезону.

Згідно з даними на сайті ENTSO-E, протягом вівторка здійснюється імпорт зі Словаччини в денні години обсягом 140 МВт-год, що майже втричі менше від учорашнього показника (410 МВт-год). Експорт до Польщі не здійснюється з 8 червня. Дані щодо Молдови не відображаються.