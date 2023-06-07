Економіка

16:02 07.06.2023

Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

1 хв читати

Єдиний в Україні державний осетровий завод, який щорічно забезпечував вселення у водойми більше ніж 1,5 млн примірників молоді осетрових, затоплено унаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

"Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави", - ідеться в повідомленні на сайті міністерства в середу.

За інформацією Мінагрополіктики, руйнування заводу, враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, матиме дуже негативні наслідки для екологічного стану України та країн Чорноморського басейну.

Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються.

Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибоводний завод імені академіка С. Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він був створений 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв'язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Як повідомлялося, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тис. тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів становитимуть до 10,5 млрд грн.

Теги: #завод #підтоплення #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 07.06.2023
Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

15:55 07.06.2023
МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

15:50 07.06.2023
Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

14:42 07.06.2023
ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

14:26 07.06.2023
Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

13:17 07.06.2023
Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

13:14 07.06.2023
Окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, Україна звернеться до міжнародних організацій - Зеленський

Окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, Україна звернеться до міжнародних організацій - Зеленський

12:57 07.06.2023
Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

12:27 07.06.2023
Волонтери ТЧХУ евакуюють маломобільних людей із зон підтоплення Херсону та області

Волонтери ТЧХУ евакуюють маломобільних людей із зон підтоплення Херсону та області

12:15 07.06.2023
У Пекіні занепокоєні ситуацією з руйнуванням Каховської ГЕС

У Пекіні занепокоєні ситуацією з руйнуванням Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

ОСТАННЄ

НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

РГК за допомогою супутникового обладнання та нейромереж створює 3D-моделі газових мереж

Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн на допомогу військовим на зведення фортифікаційних споруд навколо Покровська Донецької області

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

СБ погіршив прогноз зростання ВВП України до 2%

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

Міненерго ініціює збільшення імпорту е/е в Україну до 2 ГВт у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА