Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

Єдиний в Україні державний осетровий завод, який щорічно забезпечував вселення у водойми більше ніж 1,5 млн примірників молоді осетрових, затоплено унаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

"Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави", - ідеться в повідомленні на сайті міністерства в середу.

За інформацією Мінагрополіктики, руйнування заводу, враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, матиме дуже негативні наслідки для екологічного стану України та країн Чорноморського басейну.

Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються.

Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибоводний завод імені академіка С. Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він був створений 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв'язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Як повідомлялося, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тис. тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів становитимуть до 10,5 млрд грн.