Економіка

12:51 07.06.2023

Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

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Знеструмлено 20 тис. споживачів Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС і повені - Міненерго

Станом на середу, 7 червня, через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС і спричинену цим повінь, без світла залишаються 20 тис. споживачів Херсонської області, у Херсоні підтоплено 129 трансформаторних підстанцій.

"Через підрив окупантами Каховської ГЕС і спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через паводок без світла залишилися майже 20 тис. споживачів", - повідомило Міністерство енергетики в середу.

За інформацією відомства, на ранок середи в Херсоні підтоплено і, відповідно, пошкоджено 129 трансформаторних підстанцій і насосна станція Херсонської ТЕЦ. При цьому основні потужності теплоелектроцентралі наразі залишаються поза зоною ризику.

Крім того, додали в Міненерго, у Миколаївській області внаслідок паводку підтоплено дві сонячні електростанції.

"Ситуацію на Запорізькій АЕС постійно моніторять експерти "Енергоатому". Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції поки що немає", зазначили в ньому.

Водночас, за даними відомства, триває терор на прифронтових і прикордонних із РФ територіях. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено сім населених пунктів.

Унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Незважаючи на всі виклики, енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їхньої деокупації", - констатували в Міненерго.

Як повідомляє Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 126 МВт-год, експорт до Польщі - 800 МВт-год.

Своєю чергою, як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 7 червня експорт до Польщі здійснюється з 10 до 15 години (обсягом 800 МВт-год - ЕР), імпорт зі Словаччини - з 16 до 19 години (обсягом 79 МВт-год - ЕР). У вечірній пік споживання імпорт і експорт відсутні.

За даними Міненерго, за добу обсяг газу в сховищах зріс на 19,7 млн куб. м. Запаси блакитного палива перевищили позначку в 9,7 млрд куб. м.

 

Теги: #енергетика #міненерго #херсонська_область

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