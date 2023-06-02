Економіка

19:43 02.06.2023

"Укрвугілля" в повному обсязі повернуло надані йому "Укренерго" майже 2,5 млрд грн на придбання вугілля під час ОЗП

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Державне підприємство "Укрвугілля" повернуло національному оператору системи передачі НЕК "Укренерго" всі кошти, надані як безвідсоткова поворотна фінансова допомога для придбання вугільної продукції, у розмірі майже 2,5 млрд грн, повідомило Міністерство енергетики.

"1 червня 2023 року "Укрвугілля" зробило останній перерахунок на суму в 499,9 млн грн. Загальна сума повернутих коштів, яку сплатило підприємство від 15 лютого 2023 року, становила майже 2,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що повернення коштів, як і передбачалося договором, здійснювалося згідно з укладеним графіком із коштів, що надходять від підприємств теплової генерації за отримане вугілля.

"Рішення про вугільне ПСО було важливим для посилення безпеки постачання електроенергії та подальшого проходження опалювального сезону, який виявився найскладнішим в історії України, адже ворог намагався позбавити українців тепла та світла. Завдяки цьому нам вдалося пройти сезон без закупівлі імпортного вугілля та забезпечити потреби теплової генерації", - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наведено в повідомленні.

Він висловив переконання, що вчасне повернення коштів та виконання умов договору ДП "Укрвугілля" лише підтвердило правильність та своєчасність цього рішення.

Зазначається, що придбання вугільної продукції здійснювалося у вітчизняних виробників в обсягах та за визначеними ними характеристиками, в результаті чого з серпня до жовтня 2022 року було поставлено 448,6 тис. тонн вугілля.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив НЕК "Укренерго" (постанова №838 від 22 липня 2022 року) профінансувати створення стратегічного запасу вугілля для проходження опалювального сезону 2022/2023 років через надання ДП "Укрвугілля" безвідсоткової позики у 2,5 млрд грн до 1 червня 2023 року.

"Під час опалювального сезону 2022/2023 років вугілля реалізовуватиметься тепловій генерації за погодженням із Міністерством енергетики. При цьому мають враховуватися затверджені баланси електроенергії на 2022 і 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля", - пояснили тоді в "Укренерго" принцип дії механізму.

Як наприкінці жовтня 2022 року зазначив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, державне ПАТ "Центренерго" отримало приблизно 66% вугілля зі сформованого коштом НЕК "Укренерго" стратегічного запасу, решта була передана на ТЕЦ, які забезпечують теплом великі обласні центри.

 

 

Теги: #енергетика #вугілля #електроенергія

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