Економіка

18:07 02.06.2023

Westinghouse не виключає будівництва першого ММР AP300 в Україні

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Президент відділу Energy Systems (Westinghouse Electric Company) Девід Дюрем (David Durham) не виключає, що будівництво першого малого модульного реактора (ММР) AP300 може бути здійснене в Україні.

"Ми плануємо отримати сертифікацію нашого дизайну до кінця 2027 року. Що стосується розташування першого AP300, то це справді залежить від клієнтів. Нам не обов'язково будувати перший блок у США, ми могли би побудувати перший блок в Україні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Westinghouse наразі проводить переговори щодо потенційних ММР AP300 з кількома клієнтами і у Сполучених Штатах, і в інших країнах, зокрема в Центральній і Східній Європі.

ММР AP300

"Ми припускаємо, що країни, які зацікавлені в AP1000, також будуть зацікавлені в AP300, враховуючи, що використовуються ідентичні технології", - зазначив керівник реакторного бізнесу Westinghouse.

Президент Energy Systems вважає перевагою Westinghouse у частині ММР перед іншими розробниками наявність колосального досвіду спорудження реакторів.

"Існує багато різних технологій, які розробляють і просувають різні компанії в галузі ядерної енергетики. Однак більшість із цих компаній ніколи раніше не будували реактор", - пояснив він.

На його думку, обрані Westinghouse розміри реакторів мають різні переваги та можуть бути використані в різних сферах і галузях.

"Великі блоки AP1000 можуть забезпечити до 1200 МВт потужності. Це джерело великого базового навантаження навколо великих населених пунктів або великих промислових центрів. ММР AP300 ідеально підходять для невеликих громад або великих промислових підприємств. Крім того, мікрореактори eVinci потужністю 5 МВт ідеально підходять для віддалених громад, які використовують дизельне пальне, або для віддалених промислових підприємств, морських вантажних суден, що спалюють дизельне пальне, для нафтогазової, хімічної промисловості, центрів обробки даних", - сказав він.

Дюрем також уточнив, що перший в Україні атомний енергоблок за технологією AP1000 планується побудувати на майданчику Хмельницької АЕС. При цьому за вибір і управління будівельними компаніями відповідатиме НАЕК "Енергоатом", а роль Westinghouse полягає в наданні технологій, інженерного забезпечення та обладнання.

За його словами, оприлюднена раніше міністром енергетики України Германом Галущенком оцінка будівництва одного блока AP1000 не суперечить дослідженню щодо очікуваної вартості AP1000 у Сполучених Штатах, яке торік провів Массачусетський технологічний інститут.

Підтримку при фінансуванні будівництва блока НАЕК надасть Ексімбанк США.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, що будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць, і про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

У липні 2022 року компанії підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

AP300 використовує технології AP1000, включно з основним обладнанням, конструктивними компонентами, пасивною безпекою, паливом і системами контролю, управління та захисту.

Теги: #westinghouse #ммр

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