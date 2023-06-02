Економіка

12:22 02.06.2023

Повітряні атаки ворога в ніч на п'ятницю призвели до відключення кількох ЛЕП у Києві та області - Міненерго

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Повітряні атаки ворога в ніч на п'ятницю призвели до відключення кількох ЛЕП у Києві та області - Міненерго

Унаслідок нічного масованого ракетно-дронового удару країни-агресора Росії вимикалися лінії електропередачі в Києві та області, пошкоджено тепломережу внаслідок удару по об'єкту генерації на Донеччині, також там знеструмлено шахту, повідомило Міністерство енергетики.

Попри це загалом енергетична система працює стабільно, дефіциту електроенергії немає, зазначено в телеграм-каналі відомства.

НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі уточнила, що, зокрема, пошкоджено лінії обленерго в Харківській і Донецькій області, унаслідок чого в останній вимкнулася шахта, нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

Загалом, за даними Міненерго, внаслідок обстрілів знеструмлено вісім населених пунктів у Донецькій області, понад 13 тисяч споживачів - у Харківській області.

Крім того, через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській і Чернігівській областях.

"За добу вдалося повернути світло майже 25 тис. споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій і Херсонській областях. У Херсонській області заживлено населений пункт, знеструмлений від початку деокупації", - констатувало міністерство.

Згідно з інформацією на сайті ENTSO-E станом на 2 червня, комерційний експорт електроенергії з України здійснювався до Польщі протягом 5 годин (з 09:00 до 14:00) на потужності 200 МВт, загалом 1000 МВт-год. Імпорт здебільшого в денні години здійснюється зі Словаччини - 1078 МВт-год на добу. Щодо Молдови дані не відображаються. "Укренерго" в телеграм-каналі зазначає, що імпорт із Молдови теж є, але не зазначає, в якому обсязі.

За даними Міненерго, за добу об'єм природного газу в українських сховищах зріс на 27,4 млн куб. м, його запаси на рівні вчорашнього дня - 9,5 млрд куб. м.

 

Теги: #енергетика #міненерго #укренерго

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