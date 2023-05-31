Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

Продовження Європейським Союзом заборони на експорт українських сільгосптоварів до п'яти прикордонних країн не вирішить проблеми з перенасиченням їх українським зерном, але цим може скористатися РФ для чергового блокування "зернового коридору", заявив міністр агрополітики Микола Сольський.

"Запроваджені обмежувальні заходи мають бути скасовані. І стійкі рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України. Нам потрібно ухвалювати всі рішення спільно, дотримуючись принципів єдності та режиму внутрішнього ринку ЄС", - цитує Мінагрополітики в середу виступ міністра на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (AgriFish) 29-30 травня в Брюсселі.

Сольський подякував 14 міністрам сільського господарства, які підписали листа із зауваженнями до такого підходу Єврокомісії щовирішення проблеми

Міністр агрополітики нагадав, що за європейськими правилами перед ухваленням рішень необхідно проводити дослідження. "Ми абсолютно готові до таких досліджень, і ми просимо ЄС діяти за правилами, встановленими ЄС", - наголосив він і закликав колег провести індивідуальний аналіз із урахуванням економічних чинників для ухвалення найефективніших рішень.

Сольський закликав європейських аграрних міністрів підтримати ідею, озвучену президентом України Володимиром Зеленським та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, щодо створення консультаційної платформи між Україною та ЄС для забезпечення експорту української аграрної продукції, що забезпечуватиме функціонування шляхів солідарності.

Міністр агрополітики наголосив, що Росія обов'язково скористається можливістю нашкодити Україні та перекриє морські шляхи, як зробила це одразу після рішення ЄС про обмеження (імпорту українського зерна для п'яти прифронтових країн - ІФ-У).

"Наш ворог підступний і воює на всіх фронтах, зокрема й на продовольчому. Уже 8 травня одразу після ухвалення ЄС рішення про обмеження росіяни на 10 днів повністю зупинили роботу зернового коридору. Після цього рішення частина портів уже не працює. Порт "Південний" заблокований. Ми маємо розуміти, що, продовжуючи заборону, ми автоматично зменшуємо роботу морського зернового коридору. Оскільки росіяни вочевидь цим скористаються і ми, відповідно, збільшимо проблему, яку нам однаково доведеться всім разом вирішувати", - сказав він.

Сольський наголосив, що прифронтові країни, які заборонили ввезення української сільгосппродукції, 2022 року зміцнили свій експортний потенціал, наростили внутрішню переробку і підвищили конкурентоспроможність тваринницького комплексу за рахунок імпорту з України. "Зокрема, Польща збільшила свій експорт більш ніж на чверть, досягнувши рекордної позначки - EUR47,5 млрд. Виробництво м'яса птиці, зокрема завдяки українському зерну, збільшилося на 7,5%", - нагадав він.

За інформацією Сольського, Польща разом з іншими країнами Східної Європи, де запроваджено обмеження, імпортували аграрної продукції (сільськогосподарської та харчової) з України на EUR7 млрд, з яких приблизно EUR3,5 млрд становили зернові та олійні, які після перевантаження було експортовано до інших країн.

"Якщо ми подивимося на експорт виключно зернових і олійних, то там 80% частка українського транзиту. При цьому експорт агропродукції з цих п'яти країн зріс на EUR18 млрд за 2022 рік", - наголосив міністр.

Сольський також зазначив, що 2023 року обсяги експорту зернових та олійних культур з України скоротяться на третину - до 46 млн тонн на рік, відповідно, Україна буде на 40% менше експортувати зернові.