НАЗК внесла Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія не вийшла з РФ після початку повномасштабної війни.

"Інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls)", - написала пресслужба НАЗК у телеграмі.

НАЗК нагадала також, що Mondelez International є лідером ринку кондитерських виробів у категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків, зазначили в НАЗК.

Агентство наголосило, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez у Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору Mondelez International Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес у Росії. Штаб-офіс відреагував "формально" - оголосив про припинення інвестицій і вкладень у рекламу в Росії.

В Україні Mondelez International представлена ПрАТ "Монделіс Україна" (Сумська обл.). До його складу входить Тростянецька кондитерська фабрика (Сумська обл.) і дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс" (Київська обл.). "Монделіс Україна" реалізує продукцію під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", TUC, "Belvita! Добрий ранок!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

Бенефіціаром ПрАТ "Монделіс Україна" (Сумська обл.) є Mondelez Nederland Services B.V. Згідно з даними opendatabot, 2022 року ПрАТ "Монделіс Україна" скоротило свої активи на 27,5% - до 3,079 млрд грн, а дохід – удвічі, до 4,063 млрд грн і зазнало збитків сумою 305,28 млн грн.