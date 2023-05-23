Економіка

12:20 23.05.2023

Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

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Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Енергосистема України працює стабільно, обмеження побутових споживачів через дефіцит потужності не застосовуються, водночас без світла через обстріли залишається частина споживачів у шести областях, повідомили в Міністерстві енергетики.

"Незважаючи на труднощі, енергетична система працює стабільно. Тривають масштабні ремонтні роботи в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються", - йдеться в щоденному оновленні Міненерго в телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, за даними Міненерго, через обстріли залишається без світла частина споживачів Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької, Донецької областей (у двох останніх - по п'ять населених пунктів). Зокрема, вже другу добу знеструмлено дві шахти в одному з прифронтових міст Донецької області.

Водночас вдалося заживити споживачів 16 населених пунктів Дніпропетровської області.

На сьогодні експорт та імпорт електроенергії не планується, уточнили в Міненерго.

Примітно, що, згідно з даними сайту ENTSO-E, у минулі суботу та неділю здійснювався тільки імпорт е/е з Молдови та Словаччини, причому в досить великих обсягах у неділю, 21 травня, - 9 денних годин із Молдови на потужності 76-148 МВт, 16 годин зі Словаччини (06:00-22:00) на потужності 24-286 МВт. У понеділок відбувався тільки експорт і до Польщі, і до Молдови по 100 МВт у перші чотири години доби.

У Міненерго також додали, що за добу у вітчизняні ПСГ закачано понад 28 млн куб. м газу. Загалом запаси становлять 9,3 млрд куб. м.

Теги: #енергетика #міненерго

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