"Прометей" обстежив понад чверть земельного банку на Миколаївщині

Група компаній "Прометей" обстежила трохи більше ніж чверть сільгоспземель у Миколаївській області на предмет наявності вибухонебезпечних предметів, повідомила компанія в понеділок.

"Останні місяці були проривними у справі обстеженням та розмінуванням наших земель. Ще в березні ми не мали навіть плану дій, а вже на середину травня було обстежено 500 га земель, вибухонебезпечних предметів на них не знайдено", - зазначив заступник директора з виробництва ТОВ "Агро капітал центр" (один зі структурних підрозділів "Прометея" - ІФ-У) Сергій Попенко, слова якого наведено в повідомленні.

За його інформацією, наразі "Прометей" очікує сертифікат від державного Центру протимінної діяльності, який офіційно підтвердить, що ці землі безпечні і їх можна використовувати для сільськогосподарських цілей.

Уточнюється, що загальна площа замінованих територій, що належать ГК "Прометей", становить 2,136 тис. га. Вони зосереджені переважно в Шевченківській ОТГ Снігурівського району Миколаївської області. Територією Шевченківської ОТГ проходила лінія фронту, тому "Прометею" належить обстежити найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами площі.

"За оптимістичним прогнозом, на весну 2024 року нам вдасться обстежити та розмінувати до 30-40% своїх угідь і ввести їх в сільськогосподарський обіг. Але порівняно з минулим роком, процес запущено, він набирає динаміки", - резюмували в компанії.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, дороблення та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник сягнув $32,6 млн, а у 2019 році - $30,5 млн.