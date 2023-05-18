Бренд Yuliya Magdych в умовах війни наростив виробництво вишитого одягу на 20%

Бренд сучасного етнічного одягу Yuliya Magdych з лютого 2022 року розширив виробничі потужності та наростив продажі на 20%, повідомила засновниця бренда Юлія Магдич агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас усіх однакові почуття, однакова жага перемоги та бачення майбутнього. Є дослідження: у 2022 році в масмаркеті попит на вишиванки зріс учетверо. В люксовому сегменті, який ми представляємо, обсяги продажу не настільки суттєво зросли. Але саме люксовий сегмент задає планку, до якої хочеться завжди дотягнутися. Нам вдалося збільшити виробництво на 20%", - каже Магдич.

Загалом, за її даними, незважаючи на стресові умови 2022 року, компанії вдалося наростити виробничі потужності та збільшити обсяг до більше ніж 25 млн грн/рік. Середній чек минулого року становив $1560/виріб.

За її словами, більшість замовлень здійснюється онлайн. За час війни компанія перебудувала логістичні ланцюжки та збільшила час доставки. "До війни клієнт отримував замовлення за три-п'ять днів. Зараз він очікує 20, 40 днів", - каже Магдич.

"На початку війни ми були змушені закрити виробництво в Києві та вирішили релокувати команду до Львова. Якби ми просто закрили цикл виробництва і допродували залишки, наш бренд припинив би існувати. Нам вдалося купити необхідне обладнання і вже у квітні 2022 року повністю відновити виробничий процес", - повідомила Магдич.

При цьому вона наголосила, що головне - це те, що вдалося зберегти більшість колективу, 40 майстрів.

Загальну інвестицію в перезапуск виробництва, включно з орендою триповерхової будівлі (площею 400 кв. м), вона не назвала, проте зазначила, що вишивальні верстати коштують від $20 до 140 тис./од.

"Верстати працюють і вдень, і вночі. Зараз обсяг замовлень такий, що цих приміщень у Львові недостатньо. Восени 2022 року ми відновили виробництво і в Києві. Загалом на цих двох локаціях можемо виробляти до 140 суконь на місяць. Чи буду далі, після перемоги, залишати виробництво у Львові, чи все сконцентрую в Києві, ще остаточного рішення не прийняла. Є варіант, що в Києві буде експериментальний цех, а у Львові - масове виробництво", - повідомила Магдич.

Вона зазначила, що бізнес-модель передбачає оновлення колекцій щомісяця.

"Ми нарахували понад 55 компаній, які нас копіюють. В Україні законодавства, яке могло б захистити наші авторські права, на жаль, на сьогодні немає. Тому ми випускаємо капсульні колекції фактично щомісяця, лімітовані серії мінімізують копіювання", - пояснила Магдич.

Співзасновниця бренда зазначила, що загалом бренд орієнтований на зовнішній ринок: минулого року частка продукції на експорт зросла з 93% до 95%.

"Наше завдання - через естетику та самобутність зацікавити світ Україною. Люди в понад 50 країнах обирають якісний продукт, а вже через нього - Україну", - впевнена Магдич.

Бренд створений 2013 року під час Революції гідності, його візитною карткою є складна у виконанні етнічна 3D-вишивка, розроблена на основі візерунків, знайдених у музеях, приватних колекціях і під час дослідницьких подорожей Україною. Представлений у корнерах у кількох ТРЦ у світі, зокрема в лондонському Selfridges.